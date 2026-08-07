Real verkündet Entscheidung zu Vinicius: Details des neuen Vertrags...

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Real verkündet Entscheidung zu Vinicius: Details des neuen Vertrags...

Real Madrid hat seinen Fans offiziell eine lang erwartete und wichtige Nachricht verkündet. Der brasilianische Flügelstürmer und Leistungsträger der Mannschaft, Vinicius Junior hat seinen laufenden Vertrag beim "königlichen Klub" verlängert.

Gemäß der neuen Vereinbarung wird der 26-Jährige die Farben des Madrider Klubs bis 2032und damit weitere sechs Jahre vertreten.

Florentino Perez und Jose Mourinho spielten eine entscheidende Rolle beim Transfer

Laut Berichten führender spanischer Medien hatte Vinicius Junior von Anfang an selbst den Wunsch, im Santiago Bernabeu zu bleiben.

  • Perez' Vertrauen: Klubpräsident Florentino Perez sieht den brasilianischen Star als eine der zentralen Figuren im neuen Zukunftsprojekt von Real Madrid.

  • Mourinhos Einfluss: Auch der Cheftrainer der Mannschaft, Jose Mourinho, war aktiv an den Verhandlungen beteiligt und konnte den Spieler vollständig von einem Verbleib im Klub überzeugen.

Zur Erinnerung: Da nur noch ein Jahr auf Vinicius' laufenden Vertrag bei Real Madrid stand, hatte der Londoner Klub Arsenal ernsthafte Anstrengungen unternommen, ihn zu verpflichten.

Vinicius' Statistiken in Madrid

Das brasilianische Talent trägt seit 2018 das Trikot von Real Madrid und ist bereits zu einer der wichtigsten Waffen der Mannschaft geworden.

In der vergangenen Saison kam er in La Liga in 36 Spielen zum Einsatz und verbuchte 16 Tore sowie 5 Vorlagen .

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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