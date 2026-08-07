Real Madrid steht vor einer ernsthaften taktischen Herausforderung: Der Klub muss seine mit Stars gespickte Mannschaft mit defensiver Stabilität in Einklang bringen. Obwohl das Team unter José Mourinho nach dessen Rückkehr auf die Trainerbank über außergewöhnliche Offensivkraft verfügt, befürchten Experten, dass dies das Gleichgewicht in der Defensive beeinträchtigen könnte. Laut Ixbt.com gab der Klub offiziell die Vertragsverlängerung mit dem brasilianischen Flügelstürmer Vinícius Júnior bekannt – ein Prozess, der mit einer Übergangsphase der Mannschaft zusammenfiel. Goal.com berichtet darüber.

Real Madrid verfügt derzeit über eine echte Offensivarmada. Zu den Führungsspielern Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham und dem von einer Verletzung zurückkehrenden Rodrygo gesellen sich die Neuzugänge Yan Diomande und der spanische Stürmer Carlos Espi. Die meisten dieser Spieler sind jedoch nicht besonders geneigt, Defensivarbeit zu verrichten, was den Cheftrainer vor eine schwierige Aufgabe stellt.

Taktische Disziplin und defensive Aufgaben

José Mourinho hat sich während seiner gesamten Karriere stets auf strikte taktische Disziplin und eine eiserne Defensive verlassen. Eine solche Ansammlung von Stars zu einer geschlossenen Einheit zu formen, ohne die defensive Stabilität zu verlieren, ist für den portugiesischen Trainer eine große Herausforderung. Die Lösung beginnt mit einer Neuverteilung der Rollen in der Offensive, denn Spieler wie Vinícius, Mbappé und Rodrygo bewegen sich normalerweise frei und lassen dadurch Räume hinter sich offen.

Der erfahrene Trainer wird selbst den größten Stars klare Strukturen auferlegen und jedem Spieler eindeutige Defensivaufgaben zuweisen. In diesem System erhält niemand Sonderrechte, und jeder muss ausnahmslos seine Aufgabe erfüllen. Kylian Mbappé muss beispielsweise in entscheidenden Momenten den gegnerischen Rechtsverteidiger anlaufen, während Vinícius bei Gegenangriffen zurückeilen und den linken Außenverteidiger absichern muss.

Aufgabenverteilung im Zentrum und auf den Flügeln

Im Mittelfeld wird der äußerst ausdauernde Jude Bellingham als zentraler Anker fungieren. Neben seinen Vorstößen in die Offensive hält er die Balance der Mannschaft, indem er sich in die zentrale Linie zurückfallen lässt und Unterstützung bietet. Rodrygo, der in den Kader zurückgekehrt ist, wird in den schwierigsten Spielen zu einem wichtigen Spieler für zusätzliche Defensivarbeit und verschafft dem Trainer weitere Rotationsmöglichkeiten.

Yan Diomande und Carlos Espi, die den Kader ergänzen, werden zentrale Werkzeuge für die Umsetzung des Pressings sein. Dank seiner Körpergröße besitzt Espi Vorteile in Luftduellen und hilft dabei, lange Zuspiele abzufangen. Yan Diomande wiederum wird seine hohe Geschwindigkeit nutzen, um aktiv offene Räume auf den Flügeln zu schließen.