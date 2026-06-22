One UI 8.5 Update für Samsung Galaxy Smartphones gestartet

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung hat eine neue Phase des Massen-Rollouts seines One UI 8.5 Skins begonnen. Dieses Software-Update wird nicht nur für Flaggschiff-Geräte, sondern auch für Mittelklasse- und Budgetmodelle bereitgestellt, die bei den Nutzern sehr beliebt sind. Dieser Schritt zeigt die Kontinuität der Strategie des Unternehmens zur langfristigen Software-Unterstützung seiner Geräte. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Informationen des bekannten Insiders Tarun Vats hat das Samsung Galaxy A56 Modell in Europa begonnen, das One UI 8.5 Update zu erhalten. Diese Firmware, die die Sicherheits-Patches für Juni enthält, wurde unter der Nummer A566BXXSBCZF5 veröffentlicht. Derzeit steht dieses Update für eine Reihe von Nutzern in der Region zum Download bereit.

Budget-Modelle und globale Expansion

Gleichzeitig hat Samsung das Galaxy A15 4G Smartphone, eines seiner erschwinglichsten Modelle, nicht vergessen. In Südkorea wurde das Update mit der Nummer A155NKSU9DZF1 offiziell für dieses Modell gestartet. In der Regel testet der Hersteller neue Software zunächst auf dem heimischen Markt und bringt sie dann innerhalb weniger Wochen auf den globalen Markt, einschließlich zentralasiatischer Länder wie Usbekistan.

Laut dem Bericht von ixbt.com zielt dieses Update darauf ab, die Systemstabilität zu erhöhen und Sicherheitslücken zu schließen. Die Version One UI 8.5 sorgt für eine flüssigere Benutzeroberfläche und optimiert die Energieeffizienz. Dies ist besonders wichtig für Budget-Geräte mit begrenzten Ressourcen wie das Galaxy A15.

Zukünftige Pläne und Erwartungen an One UI 9

Samsung aktualisiert nicht nur die aktuellen Versionen, sondern bereitet auch den Boden für große zukünftige Änderungen vor. Berichten zufolge wird parallel dazu an der Version One UI 9 Beta 3 gearbeitet. Es heißt, dass eine Reihe von ernsthaften Fehlern, die von Nutzern gemeldet wurden, behoben wurden. Dies belegt die verstärkte Aufmerksamkeit des Unternehmens für die Softwarequalität.

Für Samsung-Nutzer in Usbekistan wird dieses Update in den kommenden Tagen im Bereich "Software-Update" der Smartphone-Einstellungen erscheinen. Experten empfehlen, dass der Akkustand des Geräts vor der Installation mindestens 50 Prozent beträgt und eine stabile Wi-Fi-Verbindung besteht. Da Tarun Vats zuvor die Veröffentlichungsdaten der Modelle Galaxy S24 und Galaxy S25 genau vorhergesagt hat, gelten auch seine Informationen zu One UI 8.5 als zuverlässig.