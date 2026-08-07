Barcelona sagt Freundschaftsspiel in Marokko aus Sicherheitsgründen ab

Barcelona steht während der Saisonvorbereitung vor ernsthaften Problemen. Der katalanische Klub hat ein geplantes Freundschaftsspiel gegen IR Tanger in Tanger, Marokko, wegen Sicherheitsbedenken und der sich zuspitzenden sozialpolitischen Lage offiziell abgesagt. Der Verein teilte die Entscheidung auf seiner offiziellen Website mit, Goal.com berichtet .

Laut Goal.com entschieden sich die spanischen Meister aufgrund der schweren Migrationskrise im Gebiet von Ceuta gegen eine Reise nach Marokko. Die Mannschaften sollten am 15. August gegeneinander antreten. Die komplizierte soziale und politische Lage in der Region zwang die Vereinsverantwortlichen jedoch, die Partie abzusagen. Nach den jüngsten Berichten versuchen Zehntausende Menschen, von Marokko nach Ceuta zu gelangen.

Sicherheitsmaßnahmen und Todesopfer

Der Regierungschef von Ceuta, Juan Jesús Vivas, erklärte vor dem Europäischen Parlament, dass sich in der Enklave zwischen 3.000 und 5.000 Migranten aufhielten. Er äußerte seine tiefe Trauer über die Tragödie, bei der 100 Menschen beim Versuch, die Grenze über das Meer zu überqueren, ums Leben kamen. Diese tragischen Ereignisse und die daraus entstandenen Spannungen weckten Zweifel daran, ob das Fußballspiel sicher hätte stattfinden können.

Die Absage der Partie versetzte den Plänen des von Hansi Flick geleiteten Trainerstabs einen schweren Schlag. Die Reise nach Marokko galt als wichtiger Schritt, um die Einsatzzeit der Spieler des Profikaders zu erhöhen und den gemeinsamen Rhythmus zu finden. Damit war es jedoch bereits das zweite große Spiel, das aus dem Sommerkalender des katalanischen Klubs gestrichen wurde.

Saisonvorbereitung gerät aus dem Takt

Barcelona setzt derzeit die Vorbereitung auf die kommende Saison fort. Das Team startete seine Testspiele im Sommer mit einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen CE Europa. Anschließend gab es gegen Birmingham City ein 2:2, bevor die Katalanen im Elfmeterschießen ausschieden.

Die Absage des Spiels in Marokko geht auf die zuvor gestrichene Partie gegen Preston North End zurück. Im Rahmen des Trainingslagers in Großbritannien sollte am 3. August ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den Vertreter der englischen Championship stattfinden. Doch auch diese Begegnung wurde abgesagt, weil dem englischen Klub nicht genügend Spieler des Profikaders zur Verfügung standen.

Der englische Klub wollte mit seinem dünn besetzten Kader kein Risiko eingehen. Nach der Absage der Partie musste Barcelonas Trainerstab ein internes Testspiel zwischen den Reservespielern organisieren, um die entstandene Lücke zu schließen.