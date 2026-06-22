Seedcamp sammelt 320 Millionen Dollar für neuen Fonds: US-Markt im Fokus

Seedcamp, einer der renommiertesten Venture-Investoren Europas, hat bekannt gegeben, dass es 320 Millionen Dollar für seinen nächsten, siebten Fonds aufgebracht hat. Dies ist der größte finanzielle Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens und fast doppelt so hoch wie die im letzten Jahr gesammelten 180 Millionen Dollar. Diese Nachricht markiert eine wichtige Wende in der Strategie von Seedcamp: Das Unternehmen beabsichtigt nun, seine Präsenz nicht nur in Europa, sondern auch auf dem US-Markt erheblich auszuweiten. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut TechCrunch wird das gesamte gesammelte Kapital in zwei Teile aufgeteilt. Die Hauptsumme von 220 Millionen Dollar im Rahmen des Seedcamp VII Fonds wird in Early-Stage-Startups investiert, während die restlichen 100 Millionen Dollar über einen neuen Fonds namens Select zur Unterstützung von Projekten in der Wachstumsphase verwendet werden. Dieser Schritt ermöglicht es dem Unternehmen, vielversprechende Portfolio-Projekte auch in späteren Phasen weiter zu finanzieren.

Strategie zur Expansion in den US-Markt

Obwohl Seedcamp bereits Büros in New York und Miami unterhält, plant das Unternehmen nun, sein Team in den USA weiter auszubauen. Laut Gründerin Reshma Sohoni gewinnen San Francisco und das Silicon Valley ihren Status als globale Technologiezentren zurück. Daher ist es für Seedcamp zu einer Priorität geworden, europäische Startups mit dem amerikanischen Markt, Kunden und großen Investoren zu vernetzen.

Getreu seinen traditionellen Prinzipien investiert das Unternehmen weiterhin in Projekte in der frühesten Phase, die noch kein fertiges Produkt haben oder noch keine Einnahmen erzielen. Im Rahmen von Seedcamp VII wird erwartet, dass 100 bis 120 Startups jeweils einen ersten Scheck von durchschnittlich 1 Million Dollar erhalten. Der Select-Fonds investiert zwischen 3 und 5 Millionen Dollar in Series B und späteren Runden.

Erfolgreiche Projekte und Einschränkungen

Seedcamp hat im Laufe seiner Tätigkeit in über 550 Unternehmen investiert, von denen 12 bereits den Status eines "Unicorns" (Unternehmen mit einer Bewertung von über 1 Milliarde Dollar) erreicht haben. Zu den bekanntesten Marken im Portfolio des Unternehmens gehören:

Revolut — ein Fintech-Gigant;

Wise — ein internationaler Geldtransferdienst;

UiPath — robotergestützte Prozessautomatisierung;

Synthesia — eine AI-basierte Videoplattform;

sowie erfolgreiche Projekte wie Pleo und Hopin.

Dennoch investiert der Investor nicht in alle Sektoren. Reshma Sohoni betonte, dass das Unternehmen kapitalintensive Geschäftsmodelle wie Logistik, Mobility oder Marktplätze, die ein hohes Betriebskapital erfordern, meidet. Seedcamp konzentriert sich eher auf kommerziell schnell wachsende und technologiebasierte Lösungen.

Zu den Limited Partnern (LP) des neuen Fonds gehören große Finanzinstitute wie die British Business Bank, HarborVest, Schroders und Sofina. Bemerkenswert ist, dass mehr als 80 erfolgreiche Startup-Gründer aus dem Portfolio von Seedcamp ebenfalls eigenes Kapital in diesen Fonds eingebracht haben, um die nächste Generation von Unternehmern zu unterstützen. Dies belegt den hohen Grad an gegenseitiger Hilfe und Erfahrungsaustausch im Startup-Ökosystem.