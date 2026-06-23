NVIDIA kündigt Lösung für das Wasserverbrauchsproblem von KI an

NVIDIA, der weltweit größte Chiphersteller, hat ein neues Kühlsystem vorgestellt, das darauf abzielt, den Wasserverbrauch in Rechenzentren drastisch zu senken. Unternehmensvertreter betonen, dass diese Technologie eines der größten ökologischen Probleme von KI-Systemen — den enormen Wasserverbrauch — fast auf Null reduzieren kann. Branchenexperten raten jedoch zu einer vorsichtigen Bewertung dieser Aussage. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut einem Interview von Josh Parker, Direktor für Nachhaltigkeit bei NVIDIA, mit der Publikation Axios ist das Problem des Wasserverbrauchs in Rechenzentren mithilfe des neuen Systems nahezu gelöst. Die Technologie basiert auf einem geschlossenen Flüssigkeitskühlsystem, das die Wärme aus den Geräten effizient ableitet und den Bedarf an externen Wasserquellen eliminiert. Dies wird insbesondere für riesige Serverfarmen, die mit NVIDIA-Chips ausgestattet sind, als revolutionäre Neuerung angesehen.

Closed-Loop- und Warmwassertechnologie

Das Funktionsprinzip des neuen Systems ist einzigartig: Es pumpt Flüssigkeit mit einer Temperatur von 45°C in die Server-Racks. Während dies für einen Menschen heiß erscheint, gilt dies für Computerchips als Idealtemperatur. Die Flüssigkeit durchläuft die Server und tritt bei 55°C aus, wobei sie eine große Menge an Wärme abführt. Das Wichtigste ist, dass bei dieser Temperatur die Außenluft die Kühlung über passive Radiatoren übernehmen kann, sodass keine evaporative Kühlung (Verdunstungskühlung) mehr erforderlich ist.

Laut ixbt.com spart ein solches System nicht nur Wasser, sondern macht Rechenzentren auch deutlich leiser und energieeffizienter. Da der Bedarf an riesigen Ventilatoren und Kältemaschinen (Chillern), die in traditionellen Kühlsystemen verwendet werden, erheblich sinkt. Unter bestimmten klimatischen Bedingungen kann dies den Wasserverbrauch am Standort um bis zu 100 Prozent reduzieren.

Die unsichtbare Seite des Problems

Analysten von TechCrunch glauben jedoch, dass NVIDIA nur den Verbrauch innerhalb des Rechenzentrumsgebuildings berücksichtigt. In Wirklichkeit ist der "Wasserfußabdruck" von KI wesentlich größer. Das Problem besteht darin, dass die Kraftwerke, die die Rechenzentren mit Strom versorgen, und der Prozess der Chipherstellung immer noch enorme Mengen an Wasser benötigen.

Experten betonen, dass die Lösung von NVIDIA nur ein Viertel oder ein Drittel des gesamten Wasserverbrauchs abdeckt. Wenn ein Rechenzentrum Energie von Kraftwerken bezieht, die mit fossilen Brennstoffen (Kohle oder Gas) betrieben werden, kann der Wasserverbrauch in der Umwelt die Einsparungen am Standort zunichtemachen. Zudem bleibt die Herstellung von Chips in Fabriken einer der wasserintensivsten Industriezweige der Welt.

Zusammenfassend ist die von NVIDIA vorgestellte Technologie ein wichtiger Schritt zur ökologischen Gestaltung der KI-Infrastruktur. Damit die Branche jedoch vollständig "grün“ wird, müssen nicht nur die Serverkühlung, sondern auch die Energiequellen und die Produktionskette grundlegend reformiert werden. Bisher bleibt der Wasserhunger der KI ein dringendes globales Problem.