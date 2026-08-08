Unerwarteter Sprung des Hundes zwingt Frau, einen 17-cm-Löffel zu schlucken

Die 28-jährige Belgierin Rémy Amelinks erlebte beim Essen von Naturjoghurt einen unerwarteten Zwischenfall. Als sie einen Löffel im Mund hielt, um einen Anruf anzunehmen, sprang ihr Hund plötzlich auf sie.

Die Frau warf hastig den Kopf nach hinten, woraufhin der 17 Zentimeter lange Löffel durch ihren Hals in den Magen gelangte. Rémy zufolge hatte sie damals sowohl Angst, am Löffel zu ersticken, als auch ihn zu verschlucken.

Zunächst ging sie nicht sofort ins Krankenhaus, da sie keine starken Schmerzen verspürte. Als sie jedoch am Abend erkannte, dass ein so großer Gegenstand im Magen gefährlich war, suchte sie medizinische Hilfe.

Nach der Untersuchung teilten die Ärzte mit, dass der Löffel nicht von selbst herauskommen würde. Zwei Tage später wurde er mit einem speziellen endoskopischen Verfahren entfernt.

Während des Eingriffs kam es zu einer geringfügigen Blutung, doch die Chirurgen mussten den Bauch nicht öffnen. Die Frau wurde wenige Stunden nach der Behandlung nach Hause entlassen; bleibende Schäden wurden nicht festgestellt.

Die Ärzte rieten, sich nach dem Verschlucken eines Fremdkörpers nicht zu schämen oder abzuwarten, sondern so schnell wie möglich medizinische Hilfe zu suchen.