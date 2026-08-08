Sony bringt seine legendären WH-1000XM4-Kopfhörer wieder auf den Markt

Der japanische Technologiekonzern Sony bereitet die Neuauflage einer seiner erfolgreichsten Audio-Produktreihen vor: seiner kabellosen Kopfhörer. Laut Dealabs soll das vor sechs Jahren vorgestellte beliebte Modell unter einer aktualisierten Kennzeichnung in den Handel zurückkehren und zu einem deutlich günstigeren Preis angeboten werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese unerwartete Rückkehr sorgt unter Fans für großes Interesse. Die neue Version WH-1000XM4C soll voraussichtlich so heißen und die legendäre Vorgängerversion bei den wichtigsten technischen Eigenschaften vollständig übernehmen. Experten zufolge ist dies ein weiterer wichtiger Schritt des Unternehmens, um sich an die Nachfrage der Käufer anzupassen.

Marktstart und Preispolitik

Quellenangaben zufolge soll das überarbeitete ältere Modell ab dem 7. September dieses Jahres erhältlich sein. Der Preis der Kopfhörer wird voraussichtlich bei rund 250 Dollar oder Euro liegen. Damit wären sie deutlich günstiger als die neuesten Flaggschiffmodelle.

Die technischen Eigenschaften des Geräts sollen mit denen des ursprünglichen Modells identisch sein. Lediglich die Akkulaufzeit wird in den offiziellen Dokumenten mit 34 Stunden angegeben, während das ursprüngliche WH-1000XM4 eine Laufzeit von 38 Stunden bietet. Im praktischen Einsatz dürfte dieser geringe Unterschied jedoch kaum auffallen. Für Käufer wird das Gerät in drei Farben angeboten: Silber, Schwarz und Lavendel.

Warum kehrt das XM4-Modell zurück?

Sonys Entscheidung steht in engem Zusammenhang mit der aktuellen Marktsituation und dem Feedback der Nutzer. Das später erschienene XM5-Modell wurde von Fans nicht besonders positiv aufgenommen. Nutzer kritisierten insbesondere die kleineren Treiber sowie das nicht zusammenklappbare Design der Kopfhörer.

Zudem wurden die zuletzt erschienenen XM6-Modelle mit 450 Dollar bepreist, wodurch eine gewisse Lücke auf dem Markt entstand. Die Rückkehr eines erschwinglichen, bewährten und erfolgreichen älteren Modells für 250 Dollar gilt derzeit sowohl aus finanzieller Sicht als auch im Hinblick auf die Bedürfnisse der Käufer als äußerst sinnvoller Schritt.