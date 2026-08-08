Emily, die als Kind Angst vor Haien hatte, schafft es mit 106 verschiedenen Haifisch-Tattoos ins Guinness-Buch der Rekorde

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Emily, die als Kind Angst vor Haien hatte, schafft es mit 106 verschiedenen Haifisch-Tattoos ins Guinness-Buch der Rekorde

Emily Morrison aus dem US-Bundesstaat Maine ist mit 106 einzigartigen Haifisch-Tattoos auf ihrem Körper offiziell ins Guinness-Buch der Rekorde eingegangen.

Ihr Interesse an Haien begann in ihrer Kindheit, nachdem sie den Film „Der weiße Hai“ gesehen hatte. Zunächst lösten die Raubtiere Angst in ihr aus, doch später wurde daraus Faszination. Mit der Zeit entschied sich Emily für Meeresbiologie und begann, in diesem Bereich zu arbeiten.

Heute sind auf ihrem Körper von Kopf bis Fuß verschiedene Haie abgebildet, die in den Ozeanen vorkommen. Die 106 Tattoos zeigen 71 verschiedene Haiarten. Zu ihrer Tattoo-Sammlung gehören außerdem seltene fossile Megalodon-Zähne.

Emilys Kindheitsangst wurde im Laufe der Jahre zu einem Teil ihres Berufs und ihrer persönlichen Leidenschaft.

Emily MorrisonMaineUSAGuinness-Buch der RekordeDer weiße Hai
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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