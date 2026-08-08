Pio Esposito könnte Vertrag bei Inter trotz Interesses englischer Klubs verlängern

Die beiden englischen Topklubs Arsenal und Manchester United erwägen offenbar ernsthaft, Inter-Stürmer Pio Esposito zu verpflichten. Laut CaughtOffside haben die Premier-League-Vertreter Interesse an einem Transfer des 21-Jährigen bekundet und beobachten die Situation genau. Goal.com berichtet .

Der junge Stürmer hat mit insgesamt neun Toren und fünf Vorlagen in der Serie A und der Champions League der vergangenen Saison die Aufmerksamkeit führender europäischer Klubs auf sich gezogen. Der 50-mal für Inter eingesetzte Akademiespieler überzeugte mit seiner Torgefahr nicht nur bei seinem Klub, sondern fand auch in der italienischen Nationalmannschaft seinen Platz, für die er bereits neun Spiele bestritten hat.

Die Nachfrage englischer Klubs nach Spielern dieses Profils kommt nicht von ungefähr. Da die Mannschaften im Laufe der Saison an vier großen Wettbewerben teilnehmen, bleiben eine ausreichende Kaderbreite und die Verstärkung der Offensive vorrangige Aufgaben. Espositos Alter, Potenzial und Status als Eigengewächs machen ihn für Scouts aus der Premier League besonders interessant.

Verbleib bei Inter wahrscheinlich

Trotz der Spekulationen über einen möglichen Transfer soll die Priorität des Spielers jedoch darin liegen, beim Mailänder Klub zu bleiben. Goal.com zufolge haben sich die Parteien bereits mündlich auf die Bedingungen eines neuen Vertrags geeinigt. Der junge Stürmer möchte seine Karriere demnach lieber im San Siro fortsetzen.

Für den Cheftrainer und die Klubführung ist dies ein großer Erfolg. Trotz der Konkurrenz durch erfahrene Angreifer wie Lautaro Martínez und Marcus Thuram zeigt die Bewahrung des vielversprechenden Eigengewächses, wie ernst es den italienischen Meistern ist.

Obwohl die Serie-A-Sieger angesichts der finanziellen Möglichkeiten des englischen Fußballs auf mögliche Angebote vorbereitet sind, dürfte der Spieler seine Entscheidung kaum ändern. Sofern es keine unerwarteten Entwicklungen gibt, bleibt der Stürmer beim Mailänder Klub und kämpft weiter um einen Platz in der Startelf.