Pio Esposito könnte Vertrag bei Inter trotz Interesses englischer Klubs verlängern

·51·Sport
Pio Esposito könnte Vertrag bei Inter trotz Interesses englischer Klubs verlängern

Die beiden englischen Topklubs Arsenal und Manchester United erwägen offenbar ernsthaft, Inter-Stürmer Pio Esposito zu verpflichten. Laut CaughtOffside haben die Premier-League-Vertreter Interesse an einem Transfer des 21-Jährigen bekundet und beobachten die Situation genau. Goal.com berichtet .

Der junge Stürmer hat mit insgesamt neun Toren und fünf Vorlagen in der Serie A und der Champions League der vergangenen Saison die Aufmerksamkeit führender europäischer Klubs auf sich gezogen. Der 50-mal für Inter eingesetzte Akademiespieler überzeugte mit seiner Torgefahr nicht nur bei seinem Klub, sondern fand auch in der italienischen Nationalmannschaft seinen Platz, für die er bereits neun Spiele bestritten hat.

Die Nachfrage englischer Klubs nach Spielern dieses Profils kommt nicht von ungefähr. Da die Mannschaften im Laufe der Saison an vier großen Wettbewerben teilnehmen, bleiben eine ausreichende Kaderbreite und die Verstärkung der Offensive vorrangige Aufgaben. Espositos Alter, Potenzial und Status als Eigengewächs machen ihn für Scouts aus der Premier League besonders interessant.

Verbleib bei Inter wahrscheinlich

Trotz der Spekulationen über einen möglichen Transfer soll die Priorität des Spielers jedoch darin liegen, beim Mailänder Klub zu bleiben. Goal.com zufolge haben sich die Parteien bereits mündlich auf die Bedingungen eines neuen Vertrags geeinigt. Der junge Stürmer möchte seine Karriere demnach lieber im San Siro fortsetzen.

Für den Cheftrainer und die Klubführung ist dies ein großer Erfolg. Trotz der Konkurrenz durch erfahrene Angreifer wie Lautaro Martínez und Marcus Thuram zeigt die Bewahrung des vielversprechenden Eigengewächses, wie ernst es den italienischen Meistern ist.

Obwohl die Serie-A-Sieger angesichts der finanziellen Möglichkeiten des englischen Fußballs auf mögliche Angebote vorbereitet sind, dürfte der Spieler seine Entscheidung kaum ändern. Sofern es keine unerwarteten Entwicklungen gibt, bleibt der Stürmer beim Mailänder Klub und kämpft weiter um einen Platz in der Startelf.

Pio EspositoInterArsenalManchester UnitedSerie A
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Trauer in der Messi-Familie: Lionels Vater Jorge Messi gestorbenTrauer in der Messi-Familie: Lionels Vater Jorge Messi gestorbenHeute, 16:59Noch ein großer Arsenal-Transfer: Bruno Guimarães wird Gunner!Noch ein großer Arsenal-Transfer: Bruno Guimarães wird Gunner!Heute, 16:55Arsenal verpflichtet den brasilianischen Mittelfeldspieler Bruno GuimarãesArsenal verpflichtet den brasilianischen Mittelfeldspieler Bruno GuimarãesHeute, 16:32Cristian Chivu: Inter bleibt der Topfavorit in der italienischen MeisterschaftCristian Chivu: Inter bleibt der Topfavorit in der italienischen MeisterschaftHeute, 15:55Real Madrid nimmt Abstand vom Rodri-Transfer und richtet Fokus auf 30-Millionen-Euro-TalentReal Madrid nimmt Abstand vom Rodri-Transfer und richtet Fokus auf 30-Millionen-Euro-TalentHeute, 15:54Arsenal erwägt Transfer von Kenan Yildiz ernsthaftArsenal erwägt Transfer von Kenan Yildiz ernsthaftHeute, 15:40
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)