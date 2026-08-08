Bruno Guimarães' Wechsel zu Arsenal verzögert sich wegen bürokratischer Probleme

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Bruno Guimarães' Wechsel zu Arsenal verzögert sich wegen bürokratischer Probleme

Die Arsenal-Fans in London müssen noch etwas auf die offizielle Bekanntgabe des Wechsels von Bruno Guimarães warten. Der Transfer des brasilianischen Mittelfeldspielers von Newcastle United, der Berichten zufolge 75 Millionen Pfund kostet, wurde wegen administrativer Probleme in letzter Minute verzögert. Der Deal zählt zu den spektakulärsten Transfers des Sommer-Transferfensters. Dies berichtet Goal.com .

Laut Berichten von The Sun und Diario AS haben sich die Parteien vollständig auf eine Ablösesumme von 75 Millionen Pfund geeinigt. Nach den Vertragsbedingungen wird der Londoner Klub den Betrag ohne zusätzliche leistungsabhängige Boni über 24 Monate in Raten zahlen. Die offizielle Bekanntgabe verzögert sich jedoch wegen bestimmter verfahrenstechnischer Hürden etwas.

Keine Auswirkungen auf die Vorbereitung

Trotz der Verzögerung bei der offiziellen Vorstellung gilt der Transfer praktisch als abgeschlossen. Der Mittelfeldspieler ist bereits in London eingetroffen und nahm am Freitag unter Mikel Arteta am Vorbereitungstraining von Arsenal teil. Dies zeigt, dass die Klubverantwortlichen zuversichtlich sind, alle bürokratischen Fragen kurzfristig zu klären, und dass die Vorbereitung des Mittelfeldspielers nicht beeinträchtigt wird.

Der Abschied von Bruno Guimarães von Newcastle United wurde nach einem Gespräch mit dem neuen Cheftrainer des Klubs, Matthias Jaissle, im Trainingslager der Mannschaft in Spanien beschlossen. Dabei bat der Mittelfeldspieler um einen Transfer. Nachdem er eine positive Antwort von der Vereinsführung erhalten hatte, reiste er umgehend zur medizinischen Untersuchung nach London.

Ein wichtiger Verlust für Newcastle

Der Transfer beendet Brunos erfolgreiche und prägende Zeit beim Klub aus Tyneside. Im Januar 2022 war er für 40 Millionen Pfund vom französischen Klub Olympique Lyon gekommen. In viereinhalb Jahren wurde er zum Kapitän der Mannschaft und zum Liebling der Fans.

Der Brasilianer absolvierte insgesamt 195 Spiele für Newcastle United, erzielte mehr als 30 Tore und bereitete ebenso viele Treffer vor. Vor allem war er einer der entscheidenden Akteure beim Gewinn des League Cup, auf den der Klub 70 Jahre gewartet hatte. Für Newcastle, das sich derzeit in einer Übergangsphase befindet, ist sein Abgang zweifellos ein schwerer Verlust.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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