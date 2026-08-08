Lenovo bereitet die Vorstellung des ultradünnen ThinkBook Aeroblade Laptops vor

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Lenovo bereitet die Vorstellung des ultradünnen ThinkBook Aeroblade Laptops vor

Lenovo arbeitet an einem neuen Gerät aus der ThinkBook-Reihe. Laut ixbt.com wird der kommende Laptop Aeroblade heißen und mit seinem ultradünnen Gehäuse auf sich aufmerksam machen. Die ersten durchgesickerten Bilder erklären den Ursprung des Namens deutlich, da das Gerät eine außergewöhnlich elegante Form besitzt. Ixbt.com berichtet darüber.

Ungewöhnliche Designlösungen und Anschlüsse

Das Modell ist so dünn, dass die Ingenieure im Gehäuse einen speziell verdickten Bereich für die USB-C-Anschlüsse schaffen mussten. Auch wenn sich die genauen Abmessungen anhand der veröffentlichten Bilder nur schwer vollständig beurteilen lassen, dürfte das Design einen neuen Schritt im Markt für ultradünne Geräte darstellen.

Ersten Analysen zufolge wird der Laptop mit einem sehr großen Trackpad ausgestattet sein. Die Bildschirmdiagonale soll voraussichtlich etwa 13 oder 14 Zoll betragen. Das deutet darauf hin, dass sich das Gerät an Nutzer richtet, die Mobilität und Komfort in den Vordergrund stellen.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Lenovo hat die technischen Daten des neuen Geräts bisher nicht offiziell bekannt gegeben. Aufgrund der extremen Gehäusedünne gehen Experten jedoch davon aus, dass eher energieeffiziente als besonders leistungsstarke Prozessoren zum Einsatz kommen werden.

Insbesondere könnten Intels kommende Panther Lake Prozessoren oder Snapdragon X2 Chips auf einer Qualcomm-Plattform die Grundlage des Modells bilden. Dies würde eine lange Akkulaufzeit und eine ausreichende Leistung für alltägliche Aufgaben ermöglichen.

Wann der Laptop offiziell vorgestellt wird und wie hoch sein Preis ausfallen wird, ist bislang unbekannt. Dennoch werden Lenovos mutige Designexperimente den Wettbewerb auf dem modernen Markt für tragbare Computer zweifellos weiter verschärfen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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