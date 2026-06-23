Großes Update für Huawei intelligente Türschlösser: HarmonyOS 6.1 vorgestellt

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Großes Update für Huawei intelligente Türschlösser: HarmonyOS 6.1 vorgestellt

In der Welt der modernen Technologie benötigen nicht nur Smartphones oder Computer, sondern auch Haushaltsgeräte zunehmend regelmäßige Software-Updates. Huawei hat ein großes System-Update für sein intelligentes Türschloss Huawei M2 angekündigt. Das Gerät wurde nun auf das Betriebssystem HarmonyOS 6.1 aktualisiert, was die Leistungseffizienz auf eine neue Stufe hebt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com besteht das Hauptziel des Updates darin, die Gerätestabilität zu erhöhen und die Sicherheitsfunktionen weiter zu verbessern. Huawei-Ingenieure haben die internen Algorithmen des Systems überarbeitet, um maximalen Komfort für die Nutzer im täglichen Gebrauch zu schaffen.

Fingerabdruckscanner und Systemstabilität

Eine der wichtigsten Änderungen im Update ist die grundlegende Verbesserung des Fingerabdruck-Erkennungsalgorithmus. Infolgedessen hat sich die Geschwindigkeit des Scanners deutlich erhöht und die Identifikationsgenauigkeit wurde auf ein höheres Niveau gehoben. Dies gewährleistet einen stabilen Betrieb, insbesondere bei langfristiger Nutzung des Sensors.

Zudem wurden die systemischen logischen Prozesse zur Steuerung des Schlosses optimiert. Die Entwickler betonen, dass dies die Wahrscheinlichkeit von Systemabstürzen oder Fehlern in verschiedenen Nutzungsszenarien verringert. Der kontinuierliche und fehlerfreie Betrieb des Geräts im 24/7-Modus wird garantiert.

Benachrichtigungen und Smart Life Integration

In der neuen Software wurde auch dem Benachrichtigungs- und Tonsignalsystem besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Funktion "stummer Modus" ist nun intelligenter: Grundlegende Operationen können ohne Ton ausgeführt werden, während wichtige Warnungen nicht übersehen werden.

Kritische Meldungen, wie etwa ein niedriger Batteriestand oder System-Updates, werden sofort an die Smart Life App auf dem Smartphone des Nutzers gesendet. Dies erweitert die Möglichkeiten zur Fernüberwachung der Haussicherheit weiter.

Auch auf dem Markt in Usbekistan werden Gadgets aus dem Smart-Home-Ökosystem von Huawei immer beliebter. Solche Updates beweisen erneut, dass das Konzept des "Smart Home" nicht nur ein Symbol für Komfort, sondern auch für ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit ist. Besitzer des Huawei M2 können das Update über die Smart Life App herunterladen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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