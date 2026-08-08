Gabriel Jesus’ Agent klärt Transfergerüchte um Napoli auf

·71·Sport
Gabriel Jesus’ Agent klärt Transfergerüchte um Napoli auf

Die Zukunft von Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus ist in den vergangenen Tagen zu einem der meistdiskutierten Themen auf dem Transfermarkt geworden. Ausgelöst wurde die Spekulation dadurch, dass der Agent des brasilianischen Spielers beim Trainingslager von Napoli in Italien auftauchte. Wie Goal.com berichtet, sorgte der Besuch unter italienischen Medien und Fans für hitzige Diskussionen, während das Transferfenster in seine Schlussphase eintrat. Goal.com berichtet .

Am Freitagabend wurde bekannt, dass der Vertreter des Stürmers, Giovanni Branchini, auf der Tribüne des Trainingszentrums von Napoli in Castel di Sangro gesehen wurde. Der laufende Vertrag von Gabriel Jesus bei Arsenal ist in sein letztes Jahr eingetreten, was seine Zukunft noch ungewisser macht. Obwohl der 29-Jährige für die Kaderbreite des Teams von Mikel Arteta weiterhin ein wichtiger Spieler ist, bleibt seine Perspektive in Nordlondon fraglich.

Transfergerüchte und der Faktor Romelu Lukaku

Nach Berichten der italienischen Presse soll Napoli Gabriel Jesus als eines der wichtigsten Ziele in Betracht gezogen haben, falls es Veränderungen in der Offensive des Teams geben sollte. Insbesondere wurde der brasilianische Stürmer als Alternative für Spieler genannt, die den Verein verlassen könnten. Agent Giovanni Branchini bemühte sich jedoch umgehend, die Gerüchte zu entkräften, und erklärte die Gründe für seinen Besuch im Trainingszentrum in Italien.

Nach Angaben des erfahrenen Agenten stand seine Reise nach Italien nicht mit einem Transfer des Spielers, sondern mit anderen persönlichen und beruflichen Beziehungen in Verbindung. Branchini ist derzeit auch der Vertreter von Napoli-Cheftrainer Massimiliano Allegri. Er betonte, dass der Besuch auf seiner engen Beziehung zum ehemaligen Juventus-Trainer beruhte.

Offizielle Erklärung des Agenten und die Zukunft

In einem Interview mit Videoinformazioni.com nahm Giovanni Branchini direkt zu der Angelegenheit Stellung. Der Agent erklärte, dass er regelmäßig mit Allegri in Kontakt stehe und sein heutiger Besuch ausschließlich dazu gedient habe, sich über die Arbeit des Trainers zu informieren und ihn zu unterstützen. Er betonte, dass Allegri mit der geleisteten Arbeit zufrieden sei und eine positive Meinung über die Mannschaft habe.

Auf die Frage nach Jesus’ Zukunft erklärte der Agent ausdrücklich, dass es mit der Vereinsführung oder dem Trainerstab keinerlei offizielle oder inoffizielle Gespräche über einen möglichen Transfer gegeben habe. Er sagte, dass dieses Thema bei seinem Treffen mit Allegri überhaupt nicht angesprochen worden sei.

Gabriel Jesus wechselte im Sommer 2022 von Manchester City zu Arsenal. In der vergangenen Saison trug er dazu bei, dass sein Team den Premier-League-Titel gewann und das Finale der Champions League erreichte. Daher versucht sein Agent bei weiterhin geöffnetem Transfermarkt, übermäßige Spekulationen über die Zukunft seines Mandanten zu vermeiden.

Gabriel JesusArsenalNapoliTransfersPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Juventus verliert gegen Inter im Derby d’Italia – die HighlightsJuventus verliert gegen Inter im Derby d’Italia – die HighlightsHeute, 18:14Lionel Messis Vater und Agent Jorge Messi stirbt im Alter von 68 JahrenLionel Messis Vater und Agent Jorge Messi stirbt im Alter von 68 JahrenHeute, 17:58Mendes bewertet Abdulmanaps Vermächtnis: „Er ebnete einer ganzen Generation den Weg“Mendes bewertet Abdulmanaps Vermächtnis: „Er ebnete einer ganzen Generation den Weg“Heute, 17:51Tottenham Nähert Sich Einigung Mit Manchester City Über Savinho-TransferTottenham Nähert Sich Einigung Mit Manchester City Über Savinho-TransferHeute, 17:35Chicharito über Harry Kane: „Er ist wie eine Mischung aus Rooney und Gascoigne“Chicharito über Harry Kane: „Er ist wie eine Mischung aus Rooney und Gascoigne“Heute, 17:12Trauer in der Messi-Familie: Lionels Vater Jorge Messi gestorbenTrauer in der Messi-Familie: Lionels Vater Jorge Messi gestorbenHeute, 16:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)