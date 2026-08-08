Gabriel Jesus’ Agent klärt Transfergerüchte um Napoli auf

Die Zukunft von Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus ist in den vergangenen Tagen zu einem der meistdiskutierten Themen auf dem Transfermarkt geworden. Ausgelöst wurde die Spekulation dadurch, dass der Agent des brasilianischen Spielers beim Trainingslager von Napoli in Italien auftauchte. Wie Goal.com berichtet, sorgte der Besuch unter italienischen Medien und Fans für hitzige Diskussionen, während das Transferfenster in seine Schlussphase eintrat. Goal.com berichtet .

Am Freitagabend wurde bekannt, dass der Vertreter des Stürmers, Giovanni Branchini, auf der Tribüne des Trainingszentrums von Napoli in Castel di Sangro gesehen wurde. Der laufende Vertrag von Gabriel Jesus bei Arsenal ist in sein letztes Jahr eingetreten, was seine Zukunft noch ungewisser macht. Obwohl der 29-Jährige für die Kaderbreite des Teams von Mikel Arteta weiterhin ein wichtiger Spieler ist, bleibt seine Perspektive in Nordlondon fraglich.

Transfergerüchte und der Faktor Romelu Lukaku

Nach Berichten der italienischen Presse soll Napoli Gabriel Jesus als eines der wichtigsten Ziele in Betracht gezogen haben, falls es Veränderungen in der Offensive des Teams geben sollte. Insbesondere wurde der brasilianische Stürmer als Alternative für Spieler genannt, die den Verein verlassen könnten. Agent Giovanni Branchini bemühte sich jedoch umgehend, die Gerüchte zu entkräften, und erklärte die Gründe für seinen Besuch im Trainingszentrum in Italien.

Nach Angaben des erfahrenen Agenten stand seine Reise nach Italien nicht mit einem Transfer des Spielers, sondern mit anderen persönlichen und beruflichen Beziehungen in Verbindung. Branchini ist derzeit auch der Vertreter von Napoli-Cheftrainer Massimiliano Allegri. Er betonte, dass der Besuch auf seiner engen Beziehung zum ehemaligen Juventus-Trainer beruhte.

Offizielle Erklärung des Agenten und die Zukunft

In einem Interview mit Videoinformazioni.com nahm Giovanni Branchini direkt zu der Angelegenheit Stellung. Der Agent erklärte, dass er regelmäßig mit Allegri in Kontakt stehe und sein heutiger Besuch ausschließlich dazu gedient habe, sich über die Arbeit des Trainers zu informieren und ihn zu unterstützen. Er betonte, dass Allegri mit der geleisteten Arbeit zufrieden sei und eine positive Meinung über die Mannschaft habe.

Auf die Frage nach Jesus’ Zukunft erklärte der Agent ausdrücklich, dass es mit der Vereinsführung oder dem Trainerstab keinerlei offizielle oder inoffizielle Gespräche über einen möglichen Transfer gegeben habe. Er sagte, dass dieses Thema bei seinem Treffen mit Allegri überhaupt nicht angesprochen worden sei.

Gabriel Jesus wechselte im Sommer 2022 von Manchester City zu Arsenal. In der vergangenen Saison trug er dazu bei, dass sein Team den Premier-League-Titel gewann und das Finale der Champions League erreichte. Daher versucht sein Agent bei weiterhin geöffnetem Transfermarkt, übermäßige Spekulationen über die Zukunft seines Mandanten zu vermeiden.