SpaceX versucht, 52 Meter langen Starship-Rumpf aus dem Indischen Ozean zu bergen

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SpaceX versucht, 52 Meter langen Starship-Rumpf aus dem Indischen Ozean zu bergen

Der Luft- und Raumfahrtkonzern SpaceX setzt eine komplexe Operation fort, um das riesige Starship-Raumschiff an Land zu bringen, das nach seinem jüngsten Test im Indischen Ozean gelandet ist. Laut ixbt.com erweist sich die Bergung der 52 Meter langen Konstruktion als deutlich schwieriger als erwartet, und die Fachleute stehen vor einer Reihe schwerwiegender Probleme. Ixbt.com berichtet, dass die Operation

Das Raumschiff mit der Bezeichnung Starship Ship 40 nahm an seinem dreizehnten Testflug teil. Der Test wurde als einer der erfolgreichsten Flüge in der Geschichte des Programms gewertet. Dass das Raumschiff den Flug überstand, kam für die Fachleute überraschend, da frühere Raketenmodelle bei der Wasserlandung explodiert waren.

Die größten Hindernisse bei der Bergungsoperation

Das Such- und Bergungsteam von SpaceX setzt derzeit alles daran, das Raumschiff vom Meer an die Küste zu transportieren. Der Prozess gestaltet sich jedoch aufgrund schwieriger Wetterbedingungen, zunehmenden Wellengangs und der enormen Abmessungen des Fahrzeugs äußerst schwierig. Die Fachleute stoßen auf erhebliche Hindernisse, wenn sie die 52 Meter lange Konstruktion sicher aus dem Meer heben und zu einem Dutzende oder sogar Hunderte Kilometer entfernten Hafen bringen wollen.

Unternehmenschef Elon Musk kommentierte den Vorgang auf seiner Social-Media-Seite und räumte ein, dass die Bergungsarbeiten bislang nicht wie erhofft verlaufen. Seinen Worten zufolge lässt sich die Situation nicht positiv bewerten, und die Chancen, das Raumschiff zu retten, sind derzeit nicht besonders hoch.

Wertvolle Daten für künftige Modernisierungen

Trotzdem bringt die komplexe Operation auch positive Ergebnisse. Elon Musk zufolge konnten die Fachleute erfolgreich detaillierte Aufnahmen des Hitzeschutzschilds des Raumschiffs sowie anderer besonders wichtiger Bereiche mit den Triebwerken anfertigen.

Diese einzigartigen Aufnahmen und Fotos werden als wichtige Grundlage für die weitere Verbesserung künftiger Starship-Modelle und die Modernisierung ihrer Konstruktion dienen. Auf Basis dieser Daten wollen die SpaceX-Ingenieure die Sicherheit und Effizienz kommender Testflüge erhöhen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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