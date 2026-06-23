China startet neue Long March 7A Rakete: Vorbereitungszeit halbiert

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China startet neue Long March 7A Rakete: Vorbereitungszeit halbiert

Chinas Raumfahrtindustrie weitet ihre technologischen Möglichkeiten weiter aus. Die Schwerlastrakete Long March 7A (Changzheng-7A) startete erfolgreich vom Weltraumbahnhof Wenchang und brachte den experimentellen Satelliten 26A in die Umlaufbahn. Diese Mission ist nicht nur wegen des Transports eines neuen Geräts ins All bedeutend, sondern auch wegen der beispiellosen Beschleunigung der bodengestützten Vorbereitungsprozesse. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Diese von der China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) entwickelte Rakete zeichnet sich durch ihre universelle Konstruktion aus. Sie kann Nutzlastverkleidungen verschiedener Größen (Durchmesser von 4,2 und 3,7 Metern) verwenden, was eine große Flexibilität beim Start von Satelliten unterschiedlichen Gewichts und Volumens bietet. Laut ixbt.com war dieser Flug die historische 653. Mission der Long March-Raketenserie.

Technologische Tests und neue Möglichkeiten

Der in die Umlaufbahn gebrachte experimentelle Satellit 26A wurde von Spezialisten der Shanghai Academy of Spaceflight Technology entwickelt. Es wird erwartet, dass das Gerät eine Reihe wichtiger Tests im Weltraum durchführt. Insbesondere dient es der wissenschaftlichen Forschung zur Verbesserung der Satellitenkommunikation, der Datenübertragungsgeschwindigkeit und der Teleradio-Abhörtechnologien.

Einer der wichtigsten Aspekte dieser Mission ist die Optimierung des Flugvorbereitungsprozesses. Durch den Übergang zur Standardisierung und einem Modell spezialisierter Arbeitsgruppen konnten die Experten den bodengestützten Vorbereitungszyklus erheblich verkürzen. Die Vorbereitungen vor dem Start, die früher 35 Tage dauerten, werden nun in nur 19 Tagen abgeschlossen.

Chinas strategische Ziele im Weltraum

Die fast halbierte Vorbereitungszeit ermöglicht es China, die Anzahl der Weltraumstarts zu erhöhen und seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt für Weltraumdienstleistungen zu steigern. Ein solch hochgetakteter Betriebsmodus ebnet den Weg für eine schnellere Umsetzung nicht nur wissenschaftlicher, sondern auch kommerzieller Projekte.

Der Erfolg der Long March 7A Rakete ist der nächste Schritt Chinas zur Entwicklung von weitreichender Weltraumkommunikation und zur weiteren Stärkung seiner unabhängigen Satellitensysteme. Die vom experimentellen Satelliten gewonnenen Daten sollen künftig für den Aufbau stabiler und hochgeschwindigkeitsfähiger Kommunikationsnetze weltweit genutzt werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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