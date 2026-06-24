Meta-Chef Mark Zuckerberg zeigt ernsthaftes Interesse an einer neuen Richtung — den Prognosemärkten (Prediction Markets) —, um das Ökosystem der sozialen Netzwerke weiter auszubauen. Laut The New York Times hat der Milliardär die Entwicklung einer separaten mobilen App innerhalb des Unternehmens namens „Arena“ genehmigt. Dieses Projekt ähnelt in seiner Funktionsweise der in letzter Zeit populären Polymarket-Plattform. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Es wird erwartet, dass das Projekt „Arena“ unabhängig von anderen sozialen Netzwerken innerhalb von Meta operiert. Dennoch könnten Plattformen wie Facebook und Instagram als Instrumente dienen, um Nutzer auf die neue App zu leiten. Obwohl das Projekt derzeit den Status eines Experiments hat, hat Zuckerberg es zu einer der Prioritäten des Unternehmens erklärt.

Virtuelle Punkte und Spielmechanik

Interessanterweise wird Arena in der Anfangsphase keine Möglichkeit bieten, echtes Geld zu setzen. Stattdessen sammeln Nutzer virtuelle Punkte, wenn sie die Entwicklung bestimmter Ereignisse korrekt vorhersagen. Während dieser Ansatz die Plattform eher wie ein Videospiel wirken lässt, glauben Experten, dass in Zukunft die Möglichkeit zur Einzahlung von echtem Geld hinzugefügt werden könnte.

Prognosemärkte haben im letzten Jahr weltweit ein enormes finanzielles Wachstum erlebt. Beispielsweise erreichten die Handelsvolumina auf Plattformen wie Polymarket und Kalshi bis April dieses Jahres zehn Milliarden Dollar. Dieser Erfolg lässt auch andere Tech-Giganten nicht kalt. Insbesondere das von Elon Musk geführte soziale Netzwerk X ging im vergangenen Jahr eine Partnerschaft mit Polymarket ein.

Rechtliche Probleme und Widersprüche

Dieser Bereich ist jedoch nicht nur mit Gewinnen, sondern auch mit ernsthaften Rechtsstreitigkeiten verbunden. Einige US-Bundesstaaten haben Prognosemärkte verklagt und ihnen vorgeworfen, gegen Glücksspielgesetze zu verstoßen. Zudem werden Fälle beobachtet, in denen Insiderinformationen zur Profitmaximierung bei Vorhersagen genutzt wurden. Beispielsweise dienen Ermittlungen im Zusammenhang mit ehemaligen Militärs und dem Politiker George Santos bezüglich Informationen über eine Operation gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro als Beispiel.

Für Meta ist das Projekt Arena nicht nur ein Weg, neue Nutzer zu gewinnen, sondern auch ein geeignetes Feld, um seine Fähigkeiten im Bereich AI und Datenanalyse zu testen. Für Nutzer in Usbekistan könnten solche Plattformen in Zukunft zu einer interaktiven Methode werden, um globale politische und wirtschaftliche Prozesse zu beobachten. Bisher hat Meta kein offizielles Startdatum für dieses Projekt bekannt gegeben.