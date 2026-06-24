Mark Zuckerberg steigt in Prognosemärkte ein: Meta bereitet neues Projekt Arena vor

·4·Technologie
Mark Zuckerberg steigt in Prognosemärkte ein: Meta bereitet neues Projekt Arena vor

Meta-Chef Mark Zuckerberg zeigt ernsthaftes Interesse an einer neuen Richtung — den Prognosemärkten (Prediction Markets) —, um das Ökosystem der sozialen Netzwerke weiter auszubauen. Laut The New York Times hat der Milliardär die Entwicklung einer separaten mobilen App innerhalb des Unternehmens namens „Arena“ genehmigt. Dieses Projekt ähnelt in seiner Funktionsweise der in letzter Zeit populären Polymarket-Plattform. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Es wird erwartet, dass das Projekt „Arena“ unabhängig von anderen sozialen Netzwerken innerhalb von Meta operiert. Dennoch könnten Plattformen wie Facebook und Instagram als Instrumente dienen, um Nutzer auf die neue App zu leiten. Obwohl das Projekt derzeit den Status eines Experiments hat, hat Zuckerberg es zu einer der Prioritäten des Unternehmens erklärt.

Virtuelle Punkte und Spielmechanik

Interessanterweise wird Arena in der Anfangsphase keine Möglichkeit bieten, echtes Geld zu setzen. Stattdessen sammeln Nutzer virtuelle Punkte, wenn sie die Entwicklung bestimmter Ereignisse korrekt vorhersagen. Während dieser Ansatz die Plattform eher wie ein Videospiel wirken lässt, glauben Experten, dass in Zukunft die Möglichkeit zur Einzahlung von echtem Geld hinzugefügt werden könnte.

Prognosemärkte haben im letzten Jahr weltweit ein enormes finanzielles Wachstum erlebt. Beispielsweise erreichten die Handelsvolumina auf Plattformen wie Polymarket und Kalshi bis April dieses Jahres zehn Milliarden Dollar. Dieser Erfolg lässt auch andere Tech-Giganten nicht kalt. Insbesondere das von Elon Musk geführte soziale Netzwerk X ging im vergangenen Jahr eine Partnerschaft mit Polymarket ein.

Rechtliche Probleme und Widersprüche

Dieser Bereich ist jedoch nicht nur mit Gewinnen, sondern auch mit ernsthaften Rechtsstreitigkeiten verbunden. Einige US-Bundesstaaten haben Prognosemärkte verklagt und ihnen vorgeworfen, gegen Glücksspielgesetze zu verstoßen. Zudem werden Fälle beobachtet, in denen Insiderinformationen zur Profitmaximierung bei Vorhersagen genutzt wurden. Beispielsweise dienen Ermittlungen im Zusammenhang mit ehemaligen Militärs und dem Politiker George Santos bezüglich Informationen über eine Operation gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro als Beispiel.

Für Meta ist das Projekt Arena nicht nur ein Weg, neue Nutzer zu gewinnen, sondern auch ein geeignetes Feld, um seine Fähigkeiten im Bereich AI und Datenanalyse zu testen. Für Nutzer in Usbekistan könnten solche Plattformen in Zukunft zu einer interaktiven Methode werden, um globale politische und wirtschaftliche Prozesse zu beobachten. Bisher hat Meta kein offizielles Startdatum für dieses Projekt bekannt gegeben.

MetaMark ZuckerbergArenaPolymarketTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

China startet neue Long March 7A Rakete: Vorbereitungszeit halbiertChina startet neue Long March 7A Rakete: Vorbereitungszeit halbiertGestern, 22:52Anthropic führt neuen Claude Tag AI-Agenten für Slack einAnthropic führt neuen Claude Tag AI-Agenten für Slack einGestern, 22:22Speichermarkt wird massiv teurer: Preise steigen bis 2028 weiterSpeichermarkt wird massiv teurer: Preise steigen bis 2028 weiterGestern, 21:56China übernimmt Führung im Supercomputer-Wettlauf: LineShine ist weltweit konkurrenzlosChina übernimmt Führung im Supercomputer-Wettlauf: LineShine ist weltweit konkurrenzlosGestern, 21:282G-Netzwerk-Ära in Hongkong offiziell beendet2G-Netzwerk-Ära in Hongkong offiziell beendetGestern, 20:51LastPass-Nutzer erneut gefährdet: Datenleck bei Klue-System führt zu DatendiebstahlLastPass-Nutzer erneut gefährdet: Datenleck bei Klue-System führt zu DatendiebstahlGestern, 20:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht