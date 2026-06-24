Menlo Ventures sammelt dank Anthropic-Erfolg Rekordsumme von 3 Milliarden Dollar

Wetten auf Technologien der künstlichen Intelligenz (AI) im Venture-Capital-Markt beginnen sich auszuzahlen. Menlo Ventures, eine der weltweit renommiertesten Investmentfirmen, gab die Auflegung eines neuen 3-Milliarden-Dollar-Fonds bekannt, dem größten in seiner 50-jährigen Geschichte. Als Hauptgrund für diesen Erfolg werden die mutigen Investitionen des Unternehmens in das Startup Anthropic genannt. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut Bloomberg wird der Anteil von Menlo Ventures am Anthropic-Projekt derzeit auf etwa 14 Milliarden Dollar geschätzt. Dieser Wert könnte als einer der profitabelsten Deals im Venture-Markt in die Geschichte eingehen. Das Unternehmen hatte seinerzeit alle Ressourcen auf diesen Modell-Entwickler gesetzt und ein großes Risiko eingegangen.

Vom Risiko zu enormen Renditen

Anfang 2024 führte Menlo Ventures die Series-D-Investitionsrunde von Anthropic an und steuerte 750 Millionen Dollar bei. Damals weckte dieser Schritt bei vielen Zweifel, da sich der Venture-Markt noch nicht vollständig von der Post-Pandemie-Krise erholt hatte. Doch Anthropic, gegründet von den ehemaligen OpenAI-Forschern Dario Amodei und Daniela Amodei, wuchs schneller als erwartet.

Wie TechCrunch schreibt, nutzte Menlo Ventures ein Special Purpose Vehicle (SPV), um diese Mittel zu sammeln. Diese Methode ermöglichte es, Gelder aus verschiedenen Quellen für einen einzigen großen Deal zu bündeln. Infolgedessen stieg der Marktwert von Anthropic kurzfristig auf 18,4 Milliarden Dollar und bescherte den Investoren hohe Gewinne.

Der Anthology-Fonds und Zukunftspläne

Menlo Ventures beschränkte sich nicht nur auf ein Unternehmen, sondern rief in Zusammenarbeit mit Anthropic einen speziellen 100-Millionen-Dollar-Fonds namens Anthology ins Leben. Das Kapital dieses Fonds hat mittlerweile 250 Millionen Dollar erreicht und unterstützt über 60 vielversprechende AI-Startups. Zu diesen Projekten gehören auch erfolgreich verkaufte Startups wie Graphite und Astrix Security.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst heute neue Sterne des Bereichs der künstlichen Intelligenz:

OpenRouter — eine Plattform zur Zusammenführung verschiedener AI-Modelle;

Higgsfield — Systeme zur Videoerstellung;

Lovable und OpenEvidence — spezialisierte AI-Lösungen;

Legora — Werkzeuge zur Datenanalyse.

Für Technologiebegeisterte und Investoren in Usbekistan zeigen solche Nachrichten, wie dominant die AI-Richtung auf dem globalen Markt ist. Die von Anthropic angebotenen Claude -Modelle werden derzeit als Hauptkonkurrent zum ChatGPT-System angesehen, und das Vertrauen großer Akteure wie Menlo Ventures prägt die Zukunft dieser Technologien.

Heute fungiert Menlo Ventures nicht nur als Investor, sondern als wichtiges Glied bei der Gestaltung des AI-Ökosystems. Es wird erwartet, dass ihr neuer 3-Milliarden-Dollar-Fonds dazu genutzt wird, die technologischen Giganten der nächsten Generation zu entdecken.