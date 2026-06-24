KI im Dienste der Natur: Lernen Sie das smarte Vogelhaus von Kiwibit kennen

Moderne Technologien heben nicht nur die menschliche Kommunikation, sondern auch die Verbindung zur Natur auf eine neue Ebene. Das von Kiwibit vorgestellte Bird Feeder 2 4K AI Camera Gerät ist zu einer echten Revolution für Vogelliebhaber geworden. Dieses KI-gestützte smarte Vogelhaus füttert nicht nur Vögel, sondern erkennt auch deren Art und sendet Benachrichtigungen an das Smartphone. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Die Installation des Kiwibit Bird Feeder 2 ist sehr einfach; es kann an einem Baum, einem Fensterbrett oder einem speziellen Pfosten angebracht werden. An der Oberseite des Geräts befindet sich ein Solarpanel, sodass man sich keine Sorgen um die Akkulaufzeit machen muss. Die Futterbehälter mit zwei Fächern sind so konzipiert, dass sie leicht befüllt und gereinigt werden können. Laut ixbt.com ist das Gadget mit einer 4K-Kamera, einem 130-Grad-Weitwinkelobjektiv und einem Zwei-Wege-Audiosystem ausgestattet.

Künstliche Intelligenz und Vogelidentifikation

Die Hauptbesonderheit dieses smarten Geräts liegt in seiner Software. Über die Kiwibit-App wird der Benutzer benachrichtigt, wenn Vögel eintreffen, und kann deren Besuch in Echtzeit verfolgen. Mit Hilfe eines speziellen Algorithmus kann das System über 10.000 Vogelarten erkennen, darunter Blauhäher und verschiedene Taubenarten. Detaillierte Informationen zu jedem Vogel werden in der App basierend auf der Wikipedia-Datenbank angezeigt.

Einer der interessanten Aspekte des Geräts ist, dass es nicht nur Vögel, sondern auch "ungebetene Gäste" erkennt. Zum Beispiel werden Eichhörnchen, die das Vogelfutter fressen wollen, vom System als "Schädlinge" markiert und der Benutzer wird darüber informiert. Diese Funktion ist zweifellos sowohl interessant als auch nützlich für Gartenbesitzer.

Technische Möglichkeiten und Nachteile

4K-Bildauflösung und Nachtsichtmodus;

2.4 GHz Wi-Fi und Cloud-Speichersystem;

Kontinuierliche Stromversorgung durch Solarpanel;

Wetterfestes, robustes Gehäuse.

Der Kiwibit Bird Feeder 2 verfügt über eine Reihe fortschrittlicher technischer Merkmale:

Gleichzeitig wurden einige Nachteile des Geräts festgestellt. Zum Beispiel kann sich die KI manchmal bei der Zählung der Vogelbesuche irren. Wenn ein Vogel längere Zeit unbeweglich vor der Kamera sitzt, könnte das System dies als mehrere separate Besuche statt als einen einzigen registrieren. Dennoch wird die allgemeine Nutzererfahrung positiv bewertet.

Derzeit variiert der Preis dieses Geräts je nach Modell zwischen 180 und 250 Dollar. Auch für Technikbegeisterte in Usbekistan könnten solche Geräte interessant sein, insbesondere für Bewohner von Häusern mit Garten und Naturliebhaber, da es als eine Art "digitales Fernglas" fungiert. Kiwibit bietet sein Produkt über Amazon und seine offizielle Website zum Verkauf an.