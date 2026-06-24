Fujifilm stellt neue Instax Wide 400 vor: Analoge Fotos im breiteren Format

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Fujifilm stellt neue Instax Wide 400 vor: Analoge Fotos im breiteren Format

In einer Zeit der rasanten Entwicklung digitaler Technologien und AI ist das Interesse an der analogen Fotografie ungebrochen. Fujifilm hat seine beliebte Linie der Sofortbildkameras aktualisiert und das Modell Instax Wide 400 vorgestellt. Dieses Gerät bietet Retro-Liebhabern nicht nur Nostalgie, sondern auch modernen Komfort. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com zeichnet sich das neue Instax Wide 400 Modell durch seine Einfachheit und das erweiterte Bildformat aus. Das Gerät druckt Fotos in der Größe 62x99 mm, was fast doppelt so groß ist wie das beliebte Instax Mini Format. Dieses breite Format ist besonders nützlich für Gruppenfotos und Landschaftsaufnahmen.

Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit

Die Kamera arbeitet nach dem "Point-and-Shoot"-Prinzip, was bedeutet, dass keine speziellen fotografischen Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich sind. Es gibt keine komplexen Einstellungen oder Menüs. Alle Prozesse, einschließlich Blitz und Fokusabstand, werden automatisch gesteuert. Dies ermöglicht es dem Benutzer, einfach den Bildausschnitt zu wählen und den Auslöser zu drücken.

Um das Gerät einzuschalten, genügt es, das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Die erste Drehung aktiviert den Modus für Nahaufnahmen (0,9 bis 3 Meter), die zweite Drehung aktiviert den Modus für weit entfernte Landschaften. Zudem wird im Lieferumfang eine spezielle Linse für Makroaufnahmen mitgeliefert.

Bildqualität und technische Aspekte

Bei ausreichenden Lichtverhältnissen liefert die Instax Wide 400 Fotos mit leuchtenden Farben und hoher Detailgenauigkeit. Die Einfachheit des Geräts bringt jedoch auch einige Einschränkungen mit sich. Beispielsweise können in Bereichen mit wenig Licht oder extrem hohem Kontrast (z. B. dunkle Bäume vor einem sonnigen Himmel) Details leicht verschwimmen. Da die Belichtung vollautomatisch erfolgt, kann der Benutzer das Licht nicht manuell anpassen.

Auf der Rückseite der Kamera befindet sich eine kleine Anzeige, die die Anzahl der verbleibenden Bilder anzeigt. Der Vorgang des Einsetzens der Kartusche wurde ebenfalls maximal vereinfacht und kann mithilfe spezieller Führungslinien fehlerfrei durchgeführt werden. Das Kameragehäuse ist robust und mit einem zuverlässigen Verriegelungssystem ausgestattet.

Auch auf dem Markt in Usbekistan sind Kameras der Instax-Serie bei Jugendlichen und Reisenden sehr beliebt. Es wird erwartet, dass das neue Wide 400 Modell mit seinem breiten Format eine großartige Wahl für Hochzeiten, Familienfeiern und Reisen sein wird. Derzeit wird der Preis des Geräts auf dem internationalen Markt auf etwa 175 Dollar geschätzt.

FujifilmInstax Wide 400GadgetTechnologieKamera
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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