West Ham erzielt Einigung mit Tottenham über den Transfer von Manor Solomon

Der Londoner Klub West Ham United setzt seine Aktivitäten auf dem Sommertransfermarkt fort und hat eine grundsätzliche Einigung über die Verpflichtung des Tottenham-Mittelfeldspielers Manor Solomon erzielt. Laut Goal.com umfasst der Transfer eine garantierte Ablöse von 5 Millionen Pfund sowie weitere 2 Millionen Pfund an möglichen Bonuszahlungen. Goal.com berichtet .

Die Vereinbarung soll außerdem eine Weiterverkaufsbeteiligung von 10 Prozent zugunsten von Tottenham enthalten. The Athletic hatte zuvor berichtet, dass die Verhandlungen wegen finanzieller Differenzen zwischen den Klubs vorübergehend ausgesetzt worden waren, insbesondere aufgrund der Struktur von bedingten Zahlungen im Zusammenhang mit der Rückkehr des Teams in die Premier League. Die beiden Londoner Rivalen haben nun jedoch endlich eine Einigung erzielt.

Ein neues Kapitel in Manor Solomons Karriere

Der 27-jährige israelische Flügelspieler wechselte 2023 ablösefrei zu Tottenham, kam für den Klub jedoch nur in sechs Pflichtspielen zum Einsatz. Seine Zeit im Norden Londons war vor allem von Verletzungen, Konkurrenz und fehlender regelmäßiger Spielpraxis geprägt. Sein letzter bemerkenswerter Einsatz in der Startelf erfolgte im September 2023 gegen Liverpool.

Obwohl der Spieler an der diesjährigen Saisonvorbereitung aktiv teilnahm, entschied sich der Trainerstab für einen Wechsel zu einem anderen Klub. Der Wechsel zu West Ham bietet Manor Solomon eine gute Gelegenheit, sein Potenzial im englischen Fußball erneut zu zeigen und seine Karriere wiederzubeleben.

Erfahrung und Erfolge in den unteren Ligen

West Ham verpflichtet nicht nur einen technisch begabten Spieler, sondern auch einen erfahrenen Fußballer, der die Anforderungen der Championship genau kennt. Nach seiner Genesung von einer schweren Verletzung spielte Solomon auf Leihbasis für Leeds United und wurde zu einer der Schlüsselfiguren beim Aufstieg des Teams in die Premier League. Damals erzielte er zehn Tore und stellte sein hohes Niveau unter Beweis.

Danach nahm die Karriere des Spielers einen etwas unsteten Verlauf. Trotz des Interesses von Crystal Palace wechselte er in der Saison 2025/26 zum spanischen Klub Villarreal. Die Leihe wurde jedoch bereits im Januar vorzeitig beendet, sodass Solomon zum italienischen Verein Fiorentina wechseln musste. Nun soll der Wechsel ins London Stadium dem Flügelspieler mehr Stabilität in seiner Karriere verschaffen.