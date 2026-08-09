Nvidia RTX Spark N1X Prozessor übertrifft Konkurrenten im Geekbench-Test

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Nvidia RTX Spark N1X Prozessor übertrifft Konkurrenten im Geekbench-Test

Laut ixbt.com ist die neue 20-Kern-Plattform von Nvidia namens RTX Spark N1X erstmals in der Geekbench-7-Testdatenbank aufgetaucht und hat sofort ihre hohe Leistung unter Beweis gestellt. Das mit Windows 11 on ARM und 64 GB RAM getestete System konnte führende Prozessoren von AMD und Intel übertreffen. Ixbt.com berichtet .

Den Angaben zufolge wird die neue Plattform in zwei verschiedenen Varianten angeboten. Eine davon verfügt über 20 Kerne, die in zwei Clustern mit jeweils 10 Kernen angeordnet sind, und arbeitet mit einer Basistaktfrequenz von 4,0 GHz. Die integrierte GPU dieser auf der Blackwell-Architektur basierenden Version umfasst 6144 CUDA-Kerne. Die zweite Konfiguration besitzt 18 Kerne im 10+8-Layout, eine Taktfrequenz von 3,9 GHz und eine Grafikeinheit mit 5120 CUDA-Kernen. Die Speicherkapazität bleibt mit 64 GB jedoch gleich.

Benchmark-Ergebnisse und Konkurrenz

In den Geekbench-7-Tests erzielte der 20-Kern-Nvidia RTX Spark N1X im Single-Thread-Test 2570 Punkte und im Multi-Thread-Modus 23 126 Punkte. Die kleinere Version mit 18 Kernen erreichte 2541 beziehungsweise 21 776 Punkte. Diese Werte zeigen die hohe Rechenleistung der Plattform.

Insbesondere weist ixbt.com darauf hin, dass Nvidias Lösung den 16-Kern-Prozessor AMD Ryzen AI Max+ 395 übertraf, einen der leistungsstärksten AMD-Prozessoren für kompakte Windows-Systeme. Im Durchschnitt erreicht der AMD-Prozessor 2429 Punkte im Single-Core-Test und 20 609 Punkte bei voller Auslastung aller Kerne. Damit war der Nvidia N1X im Single-Thread-Modus 6 Prozent und im Multi-Core-Modus 12 Prozent schneller.

Vergleich mit Intel und Apple

Beim Vergleich mit Intel-Produkten zeigt sich ein etwas anderes Bild. Der 16-Kern-Prozessor Intel Core Ultra X9 388H erzielt im Single-Core-Test 2767 Punkte und liegt damit 7 Prozent vor Nvidia. Werden jedoch alle Kerne aktiviert, erreicht das Intel-Modell 19 304 Punkte und bleibt bei der Multi-Core-Leistung fast 20 Prozent hinter dem Nvidia N1X zurück.

Gleichzeitig ist deutlich zu erkennen, dass Nvidia Apples Ökosystem noch nicht erreicht hat. Der 18-Kern-Prozessor Apple M5 Max erzielt in den Geekbench-7-Tests durchschnittlich 3766 Punkte im Single-Core- und 35 527 Punkte im Multi-Core-Modus. Damit liegt der Nvidia RTX Spark N1X bei diesen Werten um 32 beziehungsweise 35 Prozent zurück.

Experten weisen darauf hin, dass Geekbench hauptsächlich die Fähigkeiten der CPU bewertet. Das volle Potenzial der leistungsstarken Blackwell-Grafikeinheit im Nvidia N1X wird in diesen Tests daher nicht sichtbar. Dennoch dürfte die GPU mit 6144 CUDA-Kernen dem System bei AI-Aufgaben einen erheblichen Vorteil verschaffen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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