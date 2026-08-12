Grubhubs Geldstrafe von 24 Millionen Dollar erreicht Nutzer

Die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) teilte mit, dass eine im Rahmen einer Klage gegen Grubhub, einen der führenden Essenslieferdienste, eingezogene Entschädigungssumme von 23,8 Millionen Dollar nun an Verbraucher und Kuriere ausgezahlt wird. Laut ixbt.com kommt das Geld mehr als 640.000 Menschen zugute, die durch die irreführenden Praktiken des Unternehmens und die falsche Darstellung der Einnahmen von Beschäftigten geschädigt wurden. Techcrunch.com berichtet .

Diese finanziellen Zahlungen sind die Folge eines umfangreichen Verfahrens, das die FTC und die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Illinois im Dezember 2024 gegen Grubhub eingeleitet hatten. Die Behörden kritisierten scharf, dass das Unternehmen falsche und irreführende Angaben zu den möglichen Einnahmen der Kuriere verbreitet, Kunden den Zugriff auf ihre Konten und Gelder eingeschränkt und vor allem Restaurants ohne deren Zustimmung auf der Plattform gelistet hatte.

Nicht autorisierte Restaurants und irreführende Werbung

Die Ermittlungen ergaben, dass Grubhub die Namen von fast 325.000 Einrichtungen ohne deren Zustimmung auf seiner Plattform veröffentlicht hatte, um deren Umfang künstlich größer erscheinen zu lassen. Das Unternehmen weigerte sich, den rechtmäßigen Aufforderungen der Restaurants zur Entfernung ihrer Seiten nachzukommen, und versuchte stattdessen, sie zum Abschluss kostenpflichtiger Partnerschaftsverträge zu drängen.

Gemäß den Vergleichsbedingungen musste Grubhub seine Geschäftspraktiken grundlegend ändern. Das Unternehmen muss bei der Veröffentlichung geschätzter Kuriereinkünfte nun transparenter sein, Kunden bei eingeschränkten Konten die Wiederherstellung oder eine Beschwerde ermöglichen und vor einer Zusammenarbeit die ausdrückliche Zustimmung jedes Restaurants einholen.

Umfassende Probleme im Liefermarkt

Der Fall hat erneut die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Geschäftsgebaren großer Akteure im Online-Liefermarkt gelenkt. Außerdem wurde bekannt, dass ein Bundesgericht bereits einen Monat zuvor einen weiteren Vergleich über fast 25 Millionen Dollar zum Schutz der Interessen von etwa 60.000 Grubhub-Kurieren in Kalifornien genehmigt hatte.

Heute steht nicht nur Grubhub vor intensiven Ermittlungen und rechtlichen Einwänden, sondern auch andere große Lieferplattformen. DoorDash war in der Vergangenheit wegen der Bezahlung und der Bedingungen für Kuriere in die Kritik geraten, während Uber Eats aufgrund zusätzlicher Gebühren für Kunden und Streitigkeiten mit Restaurants mit zahlreichen Problemen konfrontiert war.