Die langjährige und legendäre Rivalität auf den Fußballplätzen machte in schweren und traurigen Zeiten gegenseitigem Respekt, Zusammenhalt und Menschlichkeit Platz. Saudi-Arabienund portugiesische Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, Stürmer des saudischen Klubs Al-Nassr und der portugiesischen Nationalmannschaft, sprach dem Inter-Miami-Stürmer Lionel Messi sein Beileid und seine Unterstützung aus, nachdem dieser in den sozialen Medien über den Tod seines Vaters geschrieben hatte.

„Leo, in diesen schweren Zeiten bin ich bei dir“

Unter Lionel Messis traurigem und bewegendem Beitrag zum Gedenken an seinen Vater Jorge Messi hinterließ Ronaldo die folgenden herzlichen Worte:

„Leo, ich umarme dich und deine Angehörigen in diesen sehr schweren Zeiten ganz fest. Ich wünsche dir und deiner Familie viel Kraft und Geduld“, schrieb Ronaldo.

Der Kommentar zog innerhalb kurzer Zeit die Aufmerksamkeit von Millionen Fans auf sich und wurde zum Symbol für den großen Respekt und die Menschlichkeit zwischen zwei der größten Legenden der Sportwelt.

Der Tod von Jorge Messi und dramatische Ereignisse bei der WM 2026

Zur Information: Lionel Messis Vater und langjähriger Manager, Jorge Messi, starb am 8. August 2026 im Alter von 68 Jahren nach schwerer und langwieriger Krankheit. Sein Tod wurde in einem Krankenhaus in Rosario, Argentinien, festgestellt.

Im Sommer dieses Jahres verbreiteten sich während der WM 2026 Berichte, dass sich Jorge Messis Gesundheitszustand drastisch verschlechtert hatte. Während des Turniers durchlebte Messi emotional schwere Tage und konnte nach einem Tor in einem der Spiele sogar seine Tränen nicht zurückhalten. Messi wollte unbedingt das Finale erreichen und den Pokal seinem Vater widmen, doch Argentinien unterlag im Finale Spanien und musste sich mit Silbermedaillen begnügen.

Jorge Messi war für Leo nicht nur ein Halt gebender Vater, sondern auch der wichtigste Wegbereiter und Mentor auf seinem Weg zu einem der größten Fußballer der Welt. Er brachte ihn im Alter von 13 Jahren zur Akademie des FC Barcelona.

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