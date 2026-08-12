Dušan Vlahović wechselt überraschend zu Beşiktaş

Ein Transfer, der die europäische Fußballwelt erschütterte, ist perfekt: Der serbische Stürmer Dušan Vlahović hat sich nach seinem Abschied von Juventus als vereinsloser Spieler mit dem türkischen Klub Beşiktaş geeinigt. Wie Goal.com berichtet, wurde der Wechsel zu einem der spektakulärsten Ereignisse des Sommer-Transferfensters und unterstreicht deutlich die ernsthaften Ambitionen des Istanbuler Klubs, die Vorherrschaft in der heimischen Liga zurückzuerobern. Goal.com berichtet .

Den Informationen zufolge wurde der 26-jährige Stürmer nach Ablauf seines Vertrags mit Juventus offiziell zum vereinslosen Spieler. Am Dienstag bestätigte der Istanbuler Klub, dass offizielle Verhandlungen mit dem Fußballer geführt werden. Vlahovićs Wechsel in die Türkei bestätigt einmal mehr, wie stark das Niveau der Süper Lig wächst und dass die Liga auch für führende europäische Spieler zu einem attraktiven Ziel geworden ist.

Der Zustrom europäischer Stars und Beşiktaş’ Ambitionen

Der Transfer von Dušan Vlahović erfolgt vor dem Hintergrund des jüngsten Zustroms von prominenten Spielern in die türkische Süper Lig. Zuvor waren Romelu Lukaku und Mason Greenwood zu Fenerbahçe gewechselt, während über einen Transfer von Mohamed Salah zu Trabzonspor berichtet worden war. Nun hat auch Beşiktaş einen Stürmer verpflichtet, der einst mit einer Ablösesumme im hohen zweistelligen Millionenbereich bewertet wurde.

Es sei daran erinnert, dass der Serbe in einer früheren Karrierephase starkes Interesse von Premier-League-Klubs, darunter Arsenal, geweckt hatte. Damals entschied er sich jedoch für Turin. Der aktuelle Transfer bietet dem Spieler die Möglichkeit, seine beste Form wiederzufinden und in den Europa-League-Spielen zur wichtigsten Offensivkraft der Mannschaft zu werden.

Verletzungen und seine Bilanz in Turin

Obwohl Vlahovićs Zeit bei Juventus erfolgreich begonnen hatte, war die jüngste Phase von einigen Schwierigkeiten geprägt. In viereinhalb Saisons bei den Bianconeri erzielte der Stürmer insgesamt 68 Tore. Die vergangene Saison verlief für ihn aufgrund körperlicher Probleme jedoch schwierig.

Wegen einer wiederkehrenden Adduktorenverletzung verpasste der Spieler von Dezember bis März mehr als drei Monate und kam wettbewerbsübergreifend nur auf 23 Einsätze. Trotzdem erzielte Vlahović auch in der Saison, in der Juventus den sechsten Platz in der Serie A belegte, zehn Tore und bereitete zwei weitere vor. Die Beşiktaş-Führung hofft, dass ein neues Umfeld und eine medizinische Betreuung dem Stürmer helfen werden, seine frühere Topform wiederzuerlangen.