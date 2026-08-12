Google Pixel 11 Pro Fold vorgestellt: Helleres Display und robusteres Gehäuse

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Google Pixel 11 Pro Fold vorgestellt: Helleres Display und robusteres Gehäuse

Während sich der Markt für faltbare Smartphones rasant weiterentwickelt, hat Google sein nächstes Flaggschiff vorgestellt. Laut ixbt.com weist das neue Pixel 11 Pro Fold im Vergleich zur Vorgängergeneration äußerlich zwar keine grundlegenden Änderungen auf, doch seine internen Funktionen und die Konstruktion wurden deutlich verbessert. Das Gerät soll Nutzern ein robusteres Gehäuse und hochwertige Displays bieten. Techcrunch.com berichtet darüber.

Verstärktes Gehäuse und neue Designlösungen

Google-Ingenieure haben für das diesjährige Pixel 11 Pro Fold ein völlig neues und robusteres Scharniersystem entwickelt. Nach Angaben des Unternehmens ist das neue faltbare Smartphone sowohl leichter als auch stabiler als sein Vorgänger. Die Dicke wurde um 1 Millimeter reduziert und das Gewicht um etwa 20 Gramm verringert, wodurch das Gerät im Alltag noch komfortabler wird.

Obwohl das Gerät leichter und dünner geworden ist, wirkte sich dies geringfügig auf die Akkukapazität aus. Anstelle des 5.015-mAh-Akkus im Modell des vergangenen Jahres kommt diesmal ein 4.750-mAh-Akku zum Einsatz. Zu den positiven Neuerungen gehört dennoch, dass das Gerät nun kabelloses Laden mit 25 W unterstützt.

Hellere Displays und fortschrittliche Kameras

Die Displayfunktionen des Smartphones wurden deutlich verbessert. Nach Angaben des Unternehmens kommt für den äußeren Bildschirm ein Super Actua Display zum Einsatz, das eine maximale Helligkeit von 3.600 Nits erreicht. Insgesamt können sowohl der innere als auch der äußere Bildschirm 20 Prozent heller als bei der Vorgängerversion arbeiten.

Auch die Fotoqualität wurde berücksichtigt. Das Pixel 11 Pro Fold ist mit einem verbesserten 48-Megapixel-Sensor ausgestattet, der mehr Licht aufnimmt und bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen detailreiche Aufnahmen ermöglicht. Dank des neuen G6 Tensor-Chips und des verbesserten Bildprozessors kann das Smartphone nun Fotos mit einem digitalen 30x-Zoom aufnehmen – mehr als die bisherigen 20x.

Das neue Pixel 11 Pro Fold ist in den Farben Olive und Obsidian erhältlich. Das fortschrittliche faltbare Gerät kostet ab $1,899 und will seine Position im Premiumsegment mit seinen besonderen Eigenschaften weiter stärken.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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