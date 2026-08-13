Bomben-Transfer von Beşiktaş: Dušan Vlahović offiziell in der Türkei!

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Bomben-Transfer von Beşiktaş: Dušan Vlahović offiziell in der Türkei!

Die türkische Süper Lig und der europäische Transfermarkt haben einen weiteren spektakulären Deal erlebt. Der Istanbuler Klub Beşiktaş gab offiziell bekannt, die Verhandlungen mit dem bekannten serbischen Stürmer Dušan Vlahović (Dušan Vlahović) erfolgreich abgeschlossen und ihn unter Vertrag genommen zu haben.

Dreijahresvertrag und ein Star zum Nulltarif

Der 26-jährige Torjäger war nach dem Auslaufen seines Vertrags beim italienischen Klub Juventus vereinslos. Trotz des Interesses mehrerer europäischer Topklubs handelte die Vereinsführung aus Istanbul schneller und verpflichtete den serbischen Star.

Zuvor war berichtet worden, dass sich die Parteien grundsätzlich auf die Bedingungen eines Dreijahresvertrags geeinigt hatten. Nun wurde der Deal offiziell bestätigt.

Vlahovićs Statistiken und Karriereweg

In der vergangenen Saison absolvierte Dušan Vlahović 19 Serie-A-Spiele für Juventus, erzielte 7 Tore und verbuchte 1 Vorlage.

Der 26-jährige serbische Torjäger entwickelte sich Schritt für Schritt zu einem der auffälligsten Stürmer des Weltfußballs:

  • Er begann seine Karriere beim legendären serbischen Klub Partizan ;

  • Bei Italiens Fiorentina zeigte er sein echtes Torjägertalent und weckte das Interesse europäischer Topklubs;

  • Beim Turiner Klub Juventus spielte er als Mittelstürmer.

Diese Verpflichtung zeigt, dass Beşiktaş in der kommenden Saison sowohl in der heimischen Meisterschaft als auch in den europäischen Wettbewerben hohe Ziele verfolgt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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