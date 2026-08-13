Minisforum stellt neuen Mini-PC mit Intel-Core-i9-Prozessor vor

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Minisforum stellt neuen Mini-PC mit Intel-Core-i9-Prozessor vor

Minisforum hat seine Reihe kompakter Computer um ein neues Hochleistungsgerät erweitert. Laut ixbt.com wird diese Ergänzung der M1-Serie mit einem modernen mobilen Prozessor und erweiterten Anschlussmöglichkeiten angeboten. Der Mini-PC richtet sich an Fachleute und Gaming-Enthusiasten, die hohe Leistung in einem kompakten Gehäuse schätzen. Auch der Preis sorgt für Aufmerksamkeit. Darüber berichtet Ixbt.com das Unternehmen .

Das wichtigste Merkmal des Geräts ist sein „Herzstück“: der Prozessor Intel Core i9-13900HX. Im Vergleich zum im früheren Modell M1-1295 verwendeten Core i9-12950HX zeichnet sich dieser Chip durch eine energieeffizientere Kernarchitektur und höhere Taktraten aus. Dadurch bietet das Gerät eine stabile und schnelle Leistung bei der Arbeit mit anspruchsvoller Software.

Technische Möglichkeiten und Speicherkonfigurationen

Der Hersteller bietet mehrere Speicherkonfigurationen an, sodass Nutzer je nach Bedarf und Budget wählen können. Die Basisversion ohne RAM und Speicher kostet ab 400 US-Dollar. Damit können Nutzer die gewünschten Komponenten selbst auswählen und installieren.

Für Nutzer, die fertige Lösungen bevorzugen, kostet die Version mit 16 GB RAM und einer 500 GB SSD 600 US-Dollar. Die fortschrittlichste Komplettausstattung verfügt über 32 GB RAM und 1 TB schnellen Speicher und kostet 797 US-Dollar.

Aufbau und drahtlose Netzwerke

Im Gehäuse des Mini-PCs befinden sich zwei Steckplätze für DDR4-SO-DIMM-RAM sowie zwei M.2-2280-Steckplätze für SSDs mit einer PCIe-Gen4-×4-Schnittstelle. Dadurch lässt sich der Speicher des Geräts künftig deutlich erweitern. Auch bei der drahtlosen Verbindung erfüllt das Gerät moderne Anforderungen: Es unterstützt Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2.

Auch die Auswahl an Schnittstellen und Anschlüssen ist umfangreich und erleichtert den Anschluss verschiedener Peripheriegeräte. Dazu gehören ein RJ45-Anschluss mit einer Geschwindigkeit von 2,5 Gbit/s für die Netzwerkverbindung, ein vollwertiger USB-C-Anschluss mit 10 Gbit/s sowie mehrere USB-A-Anschlüsse.

Für den Anschluss von Monitoren stehen DisplayPort-1.4- und HDMI-2.1-TMDS-Ausgänge zur Verfügung, die die Übertragung hochauflösender Bilder ermöglichen. Außerdem verfügt das Gehäuse über drei 3,5-Millimeter-Audioanschlüsse, wodurch sich das Gerät noch besser mit verschiedenen Audiosystemen nutzen lässt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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