Tottenham-Trainer Roberto De Zerbi hat erklärt, wie er Arsenal und Manchester City im Rennen um den italienischen Mittelfeldspieler Sandro Tonali ausstechen und ihn zu seinem Team holen konnte. Laut Goal.com soll der für 100 Millionen Pfund, umgerechnet rund 115 Millionen Euro, vollzogene Transfer zu einem Grundpfeiler des neuen Projekts des Londoner Klubs werden. Goal.com berichtet darüber.

Der 26-jährige Sandro Tonali spielte seit dem Sommer 2023 für Newcastle und kam dabei auf 110 Einsätze und 10 Tore. Außerdem gewann er in der Saison 2024/25 den EFL Cup. Sein langfristiger Vertrag bei Tottenham läuft bis 2032, und der Transfer nimmt in Roberto De Zerbis taktischen Zukunftsplänen eine zentrale Rolle ein.

Der persönliche Ansatz hinter dem Transfer

In einem Interview mit Sky Sport Italia betonte Roberto De Zerbi, dass sein Versuch, den Spieler zu überzeugen, transparent und aufrichtig gewesen sei. Der Trainer erklärte, dass er Fußballern immer offen seine Meinung sage und davon überzeugt gewesen sei, dass Tonali bei jedem Klub eine Führungsrolle übernehmen könne. De Zerbi erinnerte sich daran, seinen Landsmann bereits verfolgt zu haben, als dieser 18 Jahre alt war und für seinen Heimatverein Brescia spielte.

Die persönliche Aufmerksamkeit des Trainers und das von Tottenham angebotene sportliche Projekt spielten eine entscheidende Rolle beim Abschluss des Transfers. De Zerbi machte deutlich, dass Tonali beim Neuaufbau der Mannschaft wichtige Führungsverantwortung übernehmen würde. Dieser Ansatz setzte sich gegen das Interesse anderer konkurrenzfähiger Klubs durch.

Eine neue Ära beginnt bei Tottenham

Roberto De Zerbi übernahm Tottenham im März 2026 unter schwierigen Umständen. Damals kämpfte die Mannschaft um den Verbleib in der englischen Premier League. Der 47-jährige Trainer hatte Brighton zuvor erstmals in der Vereinsgeschichte in einen europäischen Wettbewerb geführt und bewahrte den Londoner Klub ebenfalls vor dem Abstieg.

Nach Ansicht des Trainers ging es in der vergangenen Saison ausschließlich um den Klassenerhalt, während die laufende Spielzeit eine gute Gelegenheit bietet, in der anspruchsvollsten Liga Europas ein Fundament zu schaffen. Seine Erfahrungen bei Brighton und Marseille halfen ihm, dem Druck des englischen Fußballs standzuhalten. Bei Tottenham bewältigt er jedoch eine einzigartige Aufgabe.

Mannschaftsgeist und Pläne für die Zukunft

De Zerbi legt in seiner taktischen Philosophie großen Wert auf den Zusammenhalt zwischen den Spielern. Er betonte, dass die englische Fußballkultur nicht so viele gemeinsame Zusammenkünfte wie in Italien vorsieht. Grundlegende Erfolge seien jedoch nur möglich, wenn die Spieler Zeit miteinander verbringen und ihre Beziehungen stärken.

Als Beispiel nannte der Trainer den WM-Erfolg der argentinischen Nationalmannschaft und stellte fest, dass der Zusammenhalt im Team ebenso wichtig sei wie der Spielstil. Die Verpflichtung eines erfahrenen und charakterstarken Spielers wie Sandro Tonali soll Tottenham die fehlenden Qualitäten auf dem Platz und in der Kabine verleihen.