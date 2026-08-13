Arsenal nimmt den Transfer von Ezri Konsa erneut ins Visier

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Arsenal nimmt den Transfer von Ezri Konsa erneut ins Visier

Der Londoner Klub Arsenal verstärkt seine Bemühungen, Aston-Villa-Verteidiger Ezri Konsa noch vor dem Ende des Sommertransferfensters zu verpflichten. Laut BBC haben die Gunners den Plan, den erfahrenen englischen Nationalspieler als adäquaten Ersatz für den verletzten William Saliba zu holen, nicht aufgegeben. Salibas schwere Verletzung während eines Länderspiels, die ihn langfristig außer Gefecht setzt, zwingt das Trainerteam von Mikel Arteta zu sofortigem Handeln auf dem Transfermarkt. Darüber berichtet Goal.com.

Derzeit stellen finanzielle Differenzen ein großes Hindernis in den Verhandlungen zwischen den beiden Seiten dar. Arsenal hatte zunächst 30 Millionen Pfund für den 28-Jährigen geboten, doch Aston Villa lehnte das Angebot umgehend ab. Der Klub aus Birmingham fordert für seinen Führungsspieler doppelt so viel. Die Vereinsführung hat den Preis angesichts Konsas enormen Beitrags zu den Europa-League-Erfolgen und Englands Einzug ins WM-Halbfinale hoch angesetzt.

Die Differenz bei der Ablöse und alternative Optionen

Mikel Arteta sieht Konsa als primäres Ziel, um die Tiefe in der Abwehr zu gewährleisten. Zwar hat Arsenal im Sommertransferfenster Spieler wie Bruno Guimaraes und Christos Tzolis verpflichtet, doch in der Innenverteidigung wurde noch kein bedeutender Transfer getätigt. Obwohl auch Alternativen wie Konstantinos Mavropanos und Jacobo Ramon geprüft wurden, liegt der Fokus weiterhin auf Ezri Konsa.

Der Spieler selbst fordert derzeit trotz einer verbleibenden Vertragslaufzeit von zwei Jahren keinen Wechsel von Aston Villa. Wegen eines langen Urlaubs nach der Weltmeisterschaft verpasste er das UEFA-Supercup-Spiel. Aston-Villa-Trainer Unai Emery hat im Sommer gezeigt, dass er bereit ist, Schlüsselspieler bei passenden Angeboten abzugeben: Morgan Rogers wechselte zu Chelsea, Youri Tielemans zu Manchester United und Lucas Digne zu PSG.

In der aktuellen Situation muss die Arsenal-Führung ihr ursprüngliches Angebot deutlich erhöhen. Der Ausgang des Transfers hängt vollständig von der Entscheidung Aston Villas ab. Sollten sich die Parteien nicht einigen, könnte der Klub aus Birmingham befürchten, dass Konsas Marktwert später sinkt, was die Wahrscheinlichkeit eines Transfers erhöhen könnte.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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