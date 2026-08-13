Astronomen erstellen die größte Karte des Universums mit 5,6 Billionen Pixeln

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Astronomen erstellen die größte Karte des Universums mit 5,6 Billionen Pixeln

Ein internationales Wissenschaftlerteam hat die größte und detaillierteste Karte des Universums in der Geschichte der Menschheit vorgestellt. Das gewaltige Projekt umfasst nahezu 4 Milliarden Sterne, Galaxien und andere Himmelskörper und hat einen Gesamtumfang von 5,6 Billionen Pixeln. Dies berichtete Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde dieses umfangreiche wissenschaftliche Projekt vom Team der DESI Legacy Imaging Surveys durchgeführt. Über dreizehn Jahre hinweg fassten Fachleute mehr als 263.000 mit Teleskopen aufgenommene Bilder in einem einheitlichen System zusammen und erstellten so diese einzigartige Datenbank.

Neue Facetten des Universums werden sichtbar

Die gesammelten Daten umfassen sichtbare und nahe infrarote Wellenlängen. Dadurch lassen sich Himmelskörper mit hoher Auflösung und bis ins Detail beobachten. Für die Wissenschaft ist eine solch umfangreiche Datenbank ein wichtiger Schritt, um die Geheimnisse des Universums eingehender zu erforschen.

Ursprünglich wurden diese Beobachtungen als Grundlage für DESI erstellt, ein Instrument zur Untersuchung der Spektren von Galaxien und Quasaren. Anhand der Rotverschiebung des Lichts bestimmen Wissenschaftler die Entfernung zu den Objekten und verwandeln ein flaches Himmelsbild in eine dreidimensionale Karte des Universums.

Wissenschaftliche Bedeutung und künftige Forschung

Die neue Karte bleibt nicht auf das DESI-Projekt beschränkt, sondern bildet eine Grundlage für umfassende Forschungsarbeiten. Frühere Versionen der Daten flossen bereits in mehr als 1.800 wissenschaftliche Studien und Fachartikel ein.

Astronomen können diesen riesigen Datensatz nun nutzen, um seltene kosmische Objekte zu suchen, die Entwicklung von Galaxien zu analysieren und Systeme der künstlichen Intelligenz zu trainieren. Die Nutzung einer solchen Datenbank durch KI-Technologien dürfte den Weg für neue Entdeckungen in der Kosmologie ebnen.

Bemerkenswert ist, dass das DESI-Projekt seine dreidimensionale Karte des Universums weiter ausbaut. Bis April dieses Jahres wurden im Rahmen des Projekts erfolgreich mehr als 47 Millionen Galaxien und Quasare in die Karte aufgenommen.

AstronomieWeltraumWissenschaftliche EntdeckungKünstliche IntelligenzDESI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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