Google stellt Pixel Tag als Konkurrenz zu Apple AirTag vor

Auf der Präsentation „Made by Google 2026“ stellte Google das neue Gadget Google Pixel Tag vor, das zum Finden und Verfolgen persönlicher Gegenstände entwickelt wurde. Der ab 29 $ erhältliche smarte Tracker wurde als überzeugende Alternative zum marktführenden Apple AirTag entwickelt und erweitert die Ortungsmöglichkeiten für Android-Nutzer deutlich. Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com nutzt das neue Gerät für seinen Betrieb das Netzwerk Google Find Hub, das weltweit Millionen von Gadgets mit dem Betriebssystem Android miteinander verbindet. Dieser Ansatz ähnelt Apples Find-My-Ökosystem und ermöglicht es, verlorene Gegenstände mithilfe eines globalen Netzwerks schnell zu finden. Nutzer können ihren Pixel Tag außerdem nicht nur über ein Smartphone, sondern auch direkt über eine Smartwatch Pixel Watch klingeln lassen und orten.

Design und technische Daten

Beim Aussehen und bei der Form unterscheidet sich der Pixel Tag deutlich von seinem Hauptkonkurrenten AirTag. Während Apples Gadget klein und rund ist, hat sich Google für ein längliches, dünneres ovales Design entschieden. Den technischen Daten zufolge ist der Pixel Tag 1.1 Zoll breit, 1.8 Zoll hoch und 0.2 Zoll dick.

Zum Vergleich: Der AirTag hat einen Durchmesser von 1.26 Zoll und ist 0.31 Zoll dick. Ihr Gewicht ist nahezu identisch: einschließlich Batterie wiegt der Pixel Tag 0.4 Unzen, während Apples Gerät 0.39 Unzen wiegt. Beide Gadgets bieten Schutz vor Wasser und Staub nach IP67 und können bis zu 30 Minuten in 1 Meter tiefem Wasser bleiben.

Funktionen und Verkaufsstart

Das Gerät ist für die präzise Suche mit Bluetooth und Ultra Wideband ausgestattet, verfügt jedoch über kein NFC-Modul. Ein in das Gehäuse integrierter Lautsprecher erleichtert die Suche in der Nähe durch akustische Signale. Als Energiequelle dient bei beiden Geräten eine austauschbare CR2032-Knopfzelle, die ungefähr ein Jahr lang hält.

Das Zubehör ist zur Befestigung an Schlüsseln, Taschen und anderen Wertgegenständen vorgesehen. Der Quelle zufolge kommt der Google Pixel Tag am 11. November dieses Jahres in den Handel. Der Preis soll bei 29 $ für ein Stück und 99 $ für ein Viererpack liegen.