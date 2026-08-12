DapuStor stellt eine 512-TB-SSD vor

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DapuStor stellt eine 512-TB-SSD vor

Auf dem Markt für Datenverarbeitungs- und Speichertechnologien wurde ein bedeutender Durchbruch erzielt. Wie Ixbt.com berichtet, stellte DapuStor auf dem Anfang August abgehaltenen FMS 2026 Summit seine innovative R6060-Solid-State-Disk (SSD) mit einer Kapazität von 512 TB vor. Das Gerät mit seiner enormen Kapazität ist für moderne Rechenzentren und Unternehmenssysteme gedacht, die große Speichermengen benötigen, und setzt in der Branche neue Maßstäbe. Ixbt.com berichtet darüber.

Das Gerät der nächsten Generation unterstützt die neuesten Schnittstellen und Protokolle. Berichten zufolge basiert das Modell DapuStor R6060 auf der PCIe Gen5-Schnittstelle und dem NVMe-2.0-Protokoll. Dadurch steigen Datenübertragungsgeschwindigkeit und Systemeffizienz deutlich, während selbst unter hoher Belastung ein stabiler Betrieb gewährleistet wird.

Technischer Aufbau und kompakter Formfaktor

In Bezug auf Aussehen und Design ist diese SSD im EDSFF-E2-Formfaktor ausgeführt und misst 200 × 76 × 9,5 Millimeter. 512 TB Daten in einem derart kompakten Gehäuse unterzubringen, war für die Ingenieure eine große Herausforderung. Die Konstruktion des Geräts ermöglicht die Unterbringung von 64 oder mehr Bereichen für NAND-Flash-Speicher und erhöht dadurch die Komponentendichte auf ein beispielloses Niveau.

Auch die Hardware wurde äußerst sorgfältig konzipiert. Das Modell R6060 basiert auf dem von Dpco Microelectronics speziell entwickelten DP800-PCIe-Gen5-Controller sowie auf 3D-eQLC-NAND-Speicher. Diese fortschrittlichen Technologien gewährleisten neben hoher Leistung auch eine lange Lebensdauer des Speichers.

Fortschrittliche Technologien und Zukunftsperspektiven

Experten zufolge nutzt die neue SSD moderne Ansätze zur Speicherverwaltung. Insbesondere unterstützt das Gerät die FDP-Technologie (Flexible Data Placement). Diese Funktion optimiert die Platzierung von Daten auf dem Laufwerk, verringert den Verschleiß des Speichers und steigert die Gesamteffizienz weiter.

DapuStor war bereits zuvor für seine Geräte mit hoher Kapazität bekannt. Bis zur Vorstellung der 512-TB-Version war die maximale Kapazität des Modells R6060 in anderen Formfaktoren jedoch auf 256 TB begrenzt. Diese Verdopplung der Kapazität könnte es großen Unternehmen künftig ermöglichen, ihre Serverkosten deutlich zu optimieren.

DapuStorSSDPCIe Gen5TechnologienSpeicher
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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