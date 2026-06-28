Dragonfly Energy patentiert revolutionäre Methode zur Herstellung von Festkörperbatterien

Das US-Unternehmen Dragonfly Energy steht kurz vor der Patentierung einer neuen Technologie, die einen großen Durchbruch im Bereich der Energiespeichersysteme verspricht. Das US-Patent- und Markenamt hat den Antrag des Unternehmens für ein völlig neues Verfahren zur Herstellung von Festkörperbatterien (solid-state) genehmigt. Diese Neuerung ist ein wichtiger Schritt zur Schaffung sicherer und günstigerer Energiequellen für moderne Elektroautos und Gadgets. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die Hauptbedeutung der vom Unternehmen vorgestellten Technologie liegt nicht in der chemischen Zusammensetzung der Batterie, sondern in der Effizienz des Herstellungsprozesses. Laut Ixbt.com schlägt Dragonfly Energy eine Methode mit Trockenpulvern vor und verzichtet auf traditionelle flüssige Suspensionen. Dieses Verfahren vereinfacht die Produktionskette erheblich und trägt zur Kostensenkung bei.

Trockenelektroden und Energieeffizienz

Bei der herkömmlichen Batterieproduktion werden riesige Öfen und große Mengen an elektrischer Energie benötigt, um die Elektroden zu trocknen. Die Technologie von Dragonfly umgeht diesen Schritt durch das Pressen und Laminieren von Trockenpulvern. Infolgedessen verringert sich die Fläche der Produktionslinien, und der Einsatz von umweltschädlichen toxischen Lösungsmitteln wird überflüssig.

Bemerkenswert ist, dass auch Tesla seit vielen Jahren an einer ähnlichen "Trockenelektroden"-Technologie arbeitet. Dragonfly Energy betrachtet seinen Ansatz jedoch als universeller. Es wird betont, dass die neue Methode nicht nur für Festkörperbatterien, sondern auch für Lithium-Eisenphosphat-, Lithium-Metall- und sogar Natrium-Ionen-Batterien geeignet ist.

Industrielle Perspektiven

Für Länder wie Usbekistan, in denen der Markt für Elektroautos schnell wächst, sind solche Technologien wichtig, da sie in Zukunft zu sinkenden Fahrzeugpreisen führen könnten. Festkörperbatterien sind wesentlich sicherer als herkömmliche Lithium-Ionen-Analoga, haben ein geringeres Brandrisiko und eine höhere Energiedichte. Die Senkung der Produktionskosten wird den schnelleren Markteintritt dieser Technologie im Massenmarkt gewährleisten.

Laut Denis Fares, CEO von Dragonfly Energy, wird dieses patentierte Verfahren die großflächige kommerzielle Produktion von Festkörperbatterien zur Realität machen. Das Unternehmen plant nun, die Technologie auf industriellem Niveau zu testen und mit großen Automobilgiganten zusammenzuarbeiten. Die Hauptvorteile der neuen Methode sind:

Reduzierung der Anzahl der Produktionsschritte;

Erhebliche Senkung des Energieverbrauchs;

Vollständiger Verzicht auf toxische Lösungsmittel;

Kompaktheit und Effizienz der Produktionslinien.

Sobald alle Formalitäten abgeschlossen und die Patentgebühr bezahlt ist, wird Dragonfly Energy der alleinige Inhaber dieser Technologie. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, mit den großen Akteuren auf dem globalen Batteriemarkt, einschließlich Herstellern aus Südkorea und China, zu konkurrieren.