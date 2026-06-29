Berichte, dass Apple an seinem ersten faltbaren Smartphone arbeitet, wecken großes Interesse in der Technologiewelt. Erste Mock-up-Bilder des Geräts, das voraussichtlich iPhone 18 Ultra (oder iPhone 18 Fold) heißen wird, sind im Netz aufgetaucht. Diese Nachricht könnte ein lang ersehnter Wendepunkt für Apple-Fans sein, da das Unternehmen deutlich später als seine Konkurrenten in den Markt für faltbare Geräte einsteigt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com wird das neue Gerät in Schwarz dargestellt und verfügt über ein breites faltbares Display, das an das Huawei Pura X Max Modell erinnert. Kompaktheit und Dicke stehen im Mittelpunkt; im gefalteten Zustand könnte es mit dem Samsung Galaxy Z Fold7 konkurrieren. Im geöffneten Zustand wird die Dicke des Smartphones voraussichtlich nur 4,5 mm betragen, was es zu einem der dünnsten Gadgets auf dem Markt macht.

Technische Daten und Displaygrößen

Das iPhone 18 Ultra soll nicht nur durch sein Design, sondern auch durch seine technische Leistung beeindrucken. Schätzungen zufolge wird das Smartphone folgende Merkmale aufweisen:

Diagonale des internen Hauptdisplays — 7,76 Zoll;

Externer Hilfsbildschirm — 5,49 Zoll;

Apple A20 Pro Chip und 12 GB RAM;

Duales Kamerasystem in einem ovalen Block;

Neue Camera Control Taste.

Die Mock-up-Bilder zeigen die Frontkamera für den internen Bildschirm in der oberen linken Ecke, während die Kamera auf dem externen Bildschirm zentriert ist. Zudem gibt es an der Seite des Gehäuses neben den Standardtasten für Strom und Lautstärke eine spezielle Camera Control Taste zur schnellen Fotosteuerung.

Präsentationstermin und Marktaussichten

Es wird vermutet, dass Apple dieses revolutionäre Produkt am 8. September 2026 zusammen mit den Modellen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max vorstellen wird. Diese Strategie dient dazu, die Position des Unternehmens im Premiumsegment weiter zu stärken. Angesichts der steigenden Nachfrage nach faltbaren Smartphones auf dem usbekischen Markt wird das iPhone 18 Ultra eine der am meisten erwarteten Neuigkeiten für lokale Gadget-Liebhaber sein.

Es ist anzumerken, dass die Standard- und Budgetvarianten der iPhone 18-Serie (iPhone 18e) voraussichtlich etwas später — im Frühjahr 2027 — in den Verkauf kommen. Der Eintritt von Apple in den Markt für faltbare Geräte wird den Wettbewerb zwischen Samsung und anderen chinesischen Marken zweifellos auf eine neue Stufe heben.