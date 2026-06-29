KI-Guide-Roboter für Sehbehinderte in China eingeführt

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KI-Guide-Roboter für Sehbehinderte in China eingeführt

Technologische Fortschritte verändern weiterhin grundlegend traditionelle Bereiche. In der Stadt Myanyan, China, wurden die Qiming Q2 Guide-Roboter, die speziell für blinde und sehbehinderte Menschen entwickelt wurden, offiziell vorgestellt. Es wird erwartet, dass diese innovativen Geräte in Zukunft speziell ausgebildete Blindenführhunde ersetzen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Modell Qiming Q2 ist mit einer modernen Sensorgruppe ausgestattet, darunter Lidar, eine Tiefenkamera, eine RGB-Kamera sowie Ultraschallsensoren. Mithilfe dieser Technologien behält der Roboter die Umgebung in einem 360-Grad-Radius vollständig unter Kontrolle. Laut ixbt.com kann das System Treppen, offene Gullys, Leitkegel und andere Hindernisse innerhalb von Millisekunden erkennen.

Sicherheit und intelligente Navigation

Der Roboter erkennt nicht nur stationäre Hindernisse, sondern auch bewegliche Fußgänger und Fahrzeuge. Bei Annäherung an Ampeln, Treppen oder Steigungen warnt das System den Benutzer vorab über Sprachnachrichten. Dies ermöglicht blinden Menschen eine unabhängige und sichere Fortbewegung im städtischen Raum.

Eines der herausragendsten Merkmale des Geräts ist das lokale AI-Modell. Der Benutzer muss lediglich das Ziel nennen, woraufhin der Roboter selbstständig die optimalste Route plant und die Begleitung beginnt. Da hierfür keine Internetverbindung erforderlich ist, werden Datensicherheit und Geschwindigkeit erhöht.

Der Qiming Q2 kann sich zuverlässig auf verschiedenen Bodenbelägen bewegen, darunter Asphalt, Kopfsteinpflaster, Rasen und unebenem Gelände. Zudem ist er in der Lage, Treppen selbstständig zu steigen und zu steigen, was in mehrstöckigen Gebäuden und Unterführungen sehr nützlich ist.

Autonomer Betrieb und Aufladung

Die technischen Möglichkeiten des Roboters umfassen:
  • Über 1,5 Stunden kontinuierlicher Betrieb mit einer einzigen Ladung;
  • Automatische Rückkehr zur Ladestation bei niedrigem Akkustand;
  • Eine interaktive Schnittstelle, die über Sprachbefehle gesteuert wird;
  • Ein System zum Scannen der Umgebung in Echtzeit.

Derzeit gibt es in der Stadt Myanyan ein spezielles Testgelände, auf dem diese Roboter erprobt werden können. Experten zufolge eliminieren solche robotergestützten Assistenten die Schwierigkeiten bei der Fütterung und Ausbildung von Blindenführhunden und erleichtern die soziale Integration sehbehinderter Menschen.

In Ländern, die eine schnelle digitale Transformation durchlaufen, wie etwa Usbekistan, könnte die zukünftige Einführung inklusiver Technologien dazu beitragen, die städtische Infrastruktur für Menschen mit Behinderungen komfortabler zu gestalten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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