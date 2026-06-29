Der Markt für KI-Notizen heizt sich auf: Startup Pocket sammelt 11 Millionen Dollar ein

Mit der Entwicklung von KI-Technologien wächst die Nachfrage nach Gadgets, die den Alltag erleichtern. Insbesondere der Markt für Geräte, die Meetings und Gespräche aufzeichnen und in Text umwandeln, hat eine neue Stufe erreicht. Das vom Y Combinator Accelerator unterstützte Startup Pocket hat mit seiner kompakten und erschwinglichen Lösung das Interesse von Investoren geweckt und erfolgreich 11 Millionen Dollar an Investitionen eingeworben. Dies berichtet Techcrunch.com .

Laut TechCrunch nahmen an dieser Finanzierungsrunde der Risikokapitalgeber Accel, Y Combinator sowie der Mitgründer von ElevenLabs, Mati Staniszewski, teil. Im Gegensatz zu gehypten, aber in der Praxis komplexen KI-Gadgets wie Rabbit oder Humane zeichnet sich das Projekt Pocket dadurch aus, dass es sich auf die Lösung eines spezifischen Problems konzentriert: die hochwertige Aufzeichnung und Analyse von Meetings.

Kompaktes Design und umfangreiche Möglichkeiten

Das Pocket-Gerät ist eine kleine Scheibe in der Größe einer Bankkarte, die per Magnet an der Rückseite eines Smartphones befestigt wird. Das 129 Dollar teure Gadget ermöglicht es Nutzern, Meetings unbegrenzt aufzuzeichnen und zu transkribieren. Das Wichtigste: Für die Kernfunktionen ist kein monatliches Abonnement erforderlich, was es von Wettbewerbern wie Plaud, Mobvoi und Anker abhebt.

Die mit dem Gerät aufgezeichneten Daten werden über eine spezielle mobile App verarbeitet. Mithilfe von KI können Nutzer Zusammenfassungen von Meetings erstellen, dem KI-Assistenten Fragen stellen, Mindmaps zeichnen und Texte in verschiedene Vorlagen übertragen. Seit dem Start im letzten Jahr hat das Unternehmen bereits über 130.000 Geräte verkauft.

Die Bedeutung der Offline-Kommunikation

Pocket-Mitgründer Akshay Narisetti betont, dass die meisten Notizdienste für Online-Kommunikation konzipiert sind, ein Großteil der lebensnahen Interaktionen jedoch offline stattfindet. Damit KI gut funktioniert, benötigt sie mehr Kontext, der oft in persönlichen Gesprächen entsteht. Daher wird das Gadget aktiv von Anwälten, Ärzten, Vertriebsmitarbeitern und Studenten genutzt.

Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Annehmlichkeiten für Unternehmenskunden. Das Pocket-System ist in folgende Dienste integriert:

Google Calendar und OneDrive

Google Drive und Obsidian

KI-Plattformen wie Claude und Cursor

Laut Cecilia Wang, Partnerin bei Accel, ermöglichen solche Geräte den Menschen, sich auf den Gesprächspartner zu konzentrieren, anstatt Notizen zu machen. Die gesammelten Informationen und Ideen bleiben nicht verstreut, sondern werden in einer zentralen Datenbank gespeichert. Dies ist langfristig für die geschäftliche und persönliche Produktivität äußerst wertvoll.