Lionel Messi und Folarin Balogun: US-Nationalteam unzufrieden mit Schiedsrichterentscheidung

Der Sieg der US-Nationalmannschaft gegen Bosnien und Herzegowina wurde von einer kontroversen Schiedsrichterentscheidung überschattet. Die Platzverweisung des Stürmers Folarin Balogun löste hitzige Diskussionen in der Fußballgemeinschaft aus. Im Mittelpunkt der Kritik stand der unterschiedliche Umgang der Schiedsrichter mit einer ähnlichen Situation unter Beteiligung von Lionel Messi. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

In der 64. Minute des Spiels zwischen den USA und Bosnien trat Folarin Balogun im Kampf um den Ball auf den Fuß des gegnerischen Verteidigers Tarik Muharemovic. Nach einer langen VAR-Prüfung zeigte der Schiedsrichter dem Stürmer die direkte Rote Karte. Obwohl die USA mit 2:0 gewannen, hinterließ diese Platzverweisung bei Bundestrainer Mauricio Pochettino und den Spielern Fassungslosigkeit.

Doppelte Standards der Schiedsrichter

Der ehemalige Fußballspieler und Experte Alexi Lalas verglich die Situation in den sozialen Medien mit einem Vorfall um Lionel Messi. Er betonte, dass der argentinische Kapitän in früheren Turnierphasen im Spiel gegen Algerien eine ähnlich grobe Aktion gezeigt hatte, wobei die Schiedsrichter damals nicht einmal eine Gelbe Karte vergaben. Lalas ist der Meinung, dass Schiedsrichter und das VAR-System gegenüber Starspielern milder sind.

Laut einem Bericht von The Athletic äußerte Mauricio Pochettino nach dem Spiel offen seinen Unmut. "Für mich ist das niemals eine Rote Karte. Der Spieler hatte keine Absicht, seinen Gegner zu verletzen. Das war ein gewöhnlicher, zufälliger Zusammenstoß im Fußball. Folarin ist sehr niedergeschlagen, da er das nächste wichtige Spiel verpassen wird", sagte der Trainer.

Einer der Teamführer, Weston McKennie, sagte ebenfalls, dass alle Spieler in der Kabine über die Entscheidung überrascht waren. Seiner Meinung nach blieben ähnliche oder sogar gröbere Situationen anderer Teams während des Turniers ungestraft. Der Spieler betonte, dass das Entscheidungsprotokoll der Schiedsrichter unverständlich sei und wie eine Ungerechtigkeit wirke.

Dieser Vorfall hat die Debatte über die Anwendung des VAR-Systems und die Konsistenz der Schiedsrichter bei internationalen Turnieren erneut entfacht. Die "Nachsicht“ gegenüber Stars wie Lionel Messi und die harte Bestrafung junger Spieler verstärken die Zweifel von Fans und Experten an der Unparteilichkeit der Spielleitung.