Der südkoreanische Technologiegigant Samsung arbeitet mit Hochdruck an seinem nächsten faltbaren Flaggschiff — dem Galaxy Z Fold 8. Obwohl die offizielle Präsentation des Geräts noch in weiter Ferne liegt, sind im Netz erste Render-Bilder des neuen Smartphones aufgetaucht. Diese Bilder enthüllen signifikante Änderungen am Design und an den Bildschirmseitenverhältnissen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

In den von Insidern veröffentlichten neuen Bildern wird das Galaxy Z Fold 8 Modell Seite an Seite mit einem weiteren erwarteten Flaggschiff des Unternehmens — dem Galaxy S26 Ultra — gezeigt. Laut ixbt.com vermitteln diese Vergleichsbilder einen genauen Eindruck von den Abmessungen des Smartphones im geschlossenen sowie im geöffneten Zustand. Das auffälligste Detail ist, dass der externe Bildschirm des neuen Foldables deutlich breiter geworden ist.

Revolutionäre Änderungen der Bildschirmseitenverhältnisse

Über Jahre hinweg haben sich Nutzer über die extreme Schmalheit des externen Bildschirms der Galaxy Z Fold-Serie beschwert. Neue Render zeigen, dass Samsung endlich eine Lösung für dieses Problem gefunden hat. Das externe Display des Galaxy Z Fold 8 ist breiter gestaltet als bei den Vorgängergenerationen. Dadurch nähert sich das Smartphone im geschlossenen Zustand traditionellen Monoblock-Geräten an, insbesondere dem Galaxy S26 Ultra, wirkt jedoch kompakter.

Beim Öffnen wird der Nutzer von einem riesigen internen Display begrüßt. Die erweiterte Bildschirmfläche wurde in ein Format gebracht, das für Multitasking, das Ansehen von Videos und die gleichzeitige Nutzung mehrerer Apps noch komfortabler ist. Beide Bildschirme verfügen gemäß modernen Designanforderungen über einen kleinen kreisförmigen Ausschnitt für die Selfie-Kameras.

Präsentationsdatum und Erwartungen

Auf dem Smartphone-Markt in Usbekistan genießen die faltbaren Modelle der Marke Samsung seit jeher ein hohes Ansehen. Diese Änderungen am Galaxy Z Fold 8 werden zweifellos auch für lokale Nutzer den Komfort im Alltag erhöhen. Insbesondere die Verbreiterung des externen Bildschirms ermöglicht es, viele Aktionen durchzuführen, ohne das Smartphone öffnen zu müssen.

Nach derzeitigen Informationen plant Samsung, die offizielle Premiere der neuen Galaxy Z Fold 8-Serie am 22. Juli nächsten Jahres abzuhalten. Bis zu diesem Datum werden weitere Leaks zu den technischen Daten, dem CPU und den Kameras erwartet. Vorerst zeigen diese Designänderungen, dass Samsung einen ernsthaften Schritt unternimmt, um seine Führungsposition auf dem Markt für faltbare Smartphones zu behaupten.