Mergen Orazov über den historischen Weg Usbekistans bei der WM 2026

Der renommierte Fachmann, ehemaliger Cheftrainer der Turkmenistan-Nationalmannschaft, von Akhal und Litauens Dainava und derzeitiger Trainer von Arkadag, Mergen Orazov äußerte sich zum historischen Debüt der usbekischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 sowie zum allgemeinen Niveau der asiatischen Teams. Seine analytischen Überlegungen wurden von Eurasia Football veröffentlicht.

„Der Erfolg Usbekistans hat uns allen Hoffnung gegeben“

Der turkmenische Spezialist lobte den Nachbarstaat für die Qualifikation für die Endrunde der Weltmeisterschaft und betonte, dass dieses Ergebnis für die gesamte zentralasiatische Region von großer Bedeutung sei:

„Zunächst möchte ich der usbekischen Nationalmannschaft gratulieren. Allein das Erreichen dieses Niveaus zeigt, dass im Land große Arbeit geleistet wird. Der Erfolg der usbekischen Nationalmannschaft hat uns allen Hoffnung gegeben – dass unser Land eines Tages ebenfalls eine Weltmeisterschaft erreichen kann. Nun ist es für Usbekistan am wichtigsten, diesen Erfolg weiter zu festigen und sich zum Ziel zu setzen, regelmäßig die Qualifikation für Weltmeisterschaften zu schaffen“.

Ergebnisse der usbekischen Nationalmannschaft bei der WM 2026:

Die usbekische Nationalmannschaft nahm zum ersten Mal in ihrer Geschichte am prestigeträchtigsten Turnier der Welt teil. Obwohl Fabio Cannavaro und seine Schützlinge aufgrund mangelnder Erfahrung in der Gruppenphase keine Punkte erzielen konnten, dient diese Teilnahme als gewaltiges Fundament für die Zukunft.

Spieltag Gegner Cheftrainer Spielstand Ergebnis 1. Spieltag Kolumbien Fabio Cannavaro 1:3 Niederlage 2. Spieltag Portugal Fabio Cannavaro 0:5 Niederlage 3. Spieltag Kongo DR Fabio Cannavaro 1:3 Niederlage Endstand Tordifferenz: 2–11 Gruppe C 0 Punkte Aus der Gruppenphase ausgeschieden

Wie sollte der asiatische Fußball mit den Größen konkurrieren?

Als er über die allgemeine Teilnahme asiatischer Vertreter bei der Weltmeisterschaft sprach, bewertete Orazov deren Spiel nicht als Misserfolg. Seiner Meinung nach entscheiden auf diesem hohen Niveau kleine Details — das Spieltempo, die Konzentration unter Druck und die Qualität der Chancenverwertung.

Der Spezialist nannte 3 Hauptfaktoren damit der asiatische Fußball regelmäßig mit den Weltspitzen konkurrieren kann:

Steigerung des Niveaus der nationalen Meisterschaften: Grundlegende Stärkung des Wettbewerbs und der Spielgeschwindigkeit in den lokalen Ligen.

Praxis in Top-Spielen: Regelmäßige Einsätze in internationalen Begegnungen auf höchstem Niveau gegen starke Gegner.

Transfers nach Europa: Drastische Erhöhung der Anzahl asiatischer Fußballspieler, die in den starken europäischen Ligen (Top-5-Ligen) spielen.

Orazov fügte hinzu, dass asiatischen Nationalmannschaften in einigen Spielen der WM 2026 nur ein wenig Glück fehlte, der allgemeine Entwicklungstrend jedoch in die richtige Richtung gehe.