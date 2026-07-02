Mergen Orazov über den historischen Weg Usbekistans bei der WM 2026

·38·Sport
Mergen Orazov über den historischen Weg Usbekistans bei der WM 2026

Der renommierte Fachmann, ehemaliger Cheftrainer der Turkmenistan-Nationalmannschaft, von Akhal und Litauens Dainava und derzeitiger Trainer von Arkadag, Mergen Orazov äußerte sich zum historischen Debüt der usbekischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 sowie zum allgemeinen Niveau der asiatischen Teams. Seine analytischen Überlegungen wurden von Eurasia Football veröffentlicht.

„Der Erfolg Usbekistans hat uns allen Hoffnung gegeben“

Der turkmenische Spezialist lobte den Nachbarstaat für die Qualifikation für die Endrunde der Weltmeisterschaft und betonte, dass dieses Ergebnis für die gesamte zentralasiatische Region von großer Bedeutung sei:

„Zunächst möchte ich der usbekischen Nationalmannschaft gratulieren. Allein das Erreichen dieses Niveaus zeigt, dass im Land große Arbeit geleistet wird. Der Erfolg der usbekischen Nationalmannschaft hat uns allen Hoffnung gegeben – dass unser Land eines Tages ebenfalls eine Weltmeisterschaft erreichen kann. Nun ist es für Usbekistan am wichtigsten, diesen Erfolg weiter zu festigen und sich zum Ziel zu setzen, regelmäßig die Qualifikation für Weltmeisterschaften zu schaffen“.

Ergebnisse der usbekischen Nationalmannschaft bei der WM 2026:

Die usbekische Nationalmannschaft nahm zum ersten Mal in ihrer Geschichte am prestigeträchtigsten Turnier der Welt teil. Obwohl Fabio Cannavaro und seine Schützlinge aufgrund mangelnder Erfahrung in der Gruppenphase keine Punkte erzielen konnten, dient diese Teilnahme als gewaltiges Fundament für die Zukunft.

Spieltag

Gegner

Cheftrainer

Spielstand

Ergebnis

1. Spieltag

Kolumbien

Fabio Cannavaro

1:3

Niederlage

2. Spieltag

Portugal

Fabio Cannavaro

0:5

Niederlage

3. Spieltag

Kongo DR

Fabio Cannavaro

1:3

Niederlage

Endstand

Tordifferenz: 2–11

Gruppe C

0 Punkte

Aus der Gruppenphase ausgeschieden

Wie sollte der asiatische Fußball mit den Größen konkurrieren?

Als er über die allgemeine Teilnahme asiatischer Vertreter bei der Weltmeisterschaft sprach, bewertete Orazov deren Spiel nicht als Misserfolg. Seiner Meinung nach entscheiden auf diesem hohen Niveau kleine Details — das Spieltempo, die Konzentration unter Druck und die Qualität der Chancenverwertung.

Der Spezialist nannte 3 Hauptfaktoren damit der asiatische Fußball regelmäßig mit den Weltspitzen konkurrieren kann:

  • Steigerung des Niveaus der nationalen Meisterschaften: Grundlegende Stärkung des Wettbewerbs und der Spielgeschwindigkeit in den lokalen Ligen.

  • Praxis in Top-Spielen: Regelmäßige Einsätze in internationalen Begegnungen auf höchstem Niveau gegen starke Gegner.

  • Transfers nach Europa: Drastische Erhöhung der Anzahl asiatischer Fußballspieler, die in den starken europäischen Ligen (Top-5-Ligen) spielen.

Orazov fügte hinzu, dass asiatischen Nationalmannschaften in einigen Spielen der WM 2026 nur ein wenig Glück fehlte, der allgemeine Entwicklungstrend jedoch in die richtige Richtung gehe.

UsbekistanMergen OrazovTurkmenistanDainavaArkadag
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

WM-2026: Wer steht heute in den drei Spielen auf dem Platz?WM-2026: Wer steht heute in den drei Spielen auf dem Platz?Heute, 13:07Wie sieht die Situation im Torschützenkönig-Rennen der WM 2026 aus?Wie sieht die Situation im Torschützenkönig-Rennen der WM 2026 aus?Heute, 12:56Lamine Yamal nennt drei Spieler, die ihn bei der WM 2026 beeindruckt habenLamine Yamal nennt drei Spieler, die ihn bei der WM 2026 beeindruckt habenHeute, 12:48Manchester City gibt Vorbereitungsplan für die neue Saison bekanntManchester City gibt Vorbereitungsplan für die neue Saison bekanntHeute, 12:41Harry Kane rettet England vor der Niederlage: Probleme bei Thomas Tuchels Debüt sichtbarHarry Kane rettet England vor der Niederlage: Probleme bei Thomas Tuchels Debüt sichtbarHeute, 12:38Lionel Messi und Folarin Balogun: US-Nationalteam unzufrieden mit SchiedsrichterentscheidungLionel Messi und Folarin Balogun: US-Nationalteam unzufrieden mit SchiedsrichterentscheidungHeute, 12:37
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis