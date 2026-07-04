Rolls-Royce nimmt Tests des weltweit größten UltraFan-Flugzeugtriebwerks wieder auf

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Rolls-Royce nimmt Tests des weltweit größten UltraFan-Flugzeugtriebwerks wieder auf

Das britische Unternehmen Rolls-Royce bringt das UltraFan 80-Projekt, das darauf abzielt, die Luftfahrtwelt zu revolutionieren, auf eine neue Ebene. Das Unternehmen kündigte an, dass es bis Ende 2026 die nächste Testrunde für dieses riesige Triebwerk auf einem speziellen Prüfstand in Derby beginnen wird. Es wird erwartet, dass diese Technologie die modernen Luftfahrtstandards nicht nur durch ihre Leistung, sondern auch durch ihre ökologische Effizienz verändern wird. Laut Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com lief der Triebwerksdemonstrator während der ersten Tests im Jahr 2023 etwa 70 Stunden lang erfolgreich. Danach arbeiteten die Ingenieure an einer weiteren Verbesserung des Designs. Das aktualisierte UltraFan 80 erhielt einen neuen Hochdruckkompressor und eine Reihe technischer Änderungen zur Erhöhung der Lebensdauer.

Technologischer Vorteil und Marktstrategie

Rolls-Royce möchte sich nicht nur auf riesige Triebwerke beschränken. Das Unternehmen arbeitet parallel an einer kompakteren Version namens UltraFan 30. Dieses Modell ist für Schmalrumpf-Passagierflugzeuge konzipiert, wobei die ersten Tests für 2028 geplant sind. Mit diesem Schritt zielen die Briten darauf ab, in das wettbewerbsfähigste Marktsegment einzudringen, das von CFM International und Pratt & Whitney dominiert wird.

Eine der wichtigsten Phasen innerhalb des Projekts ist der Übergang von Standtests zu Flugtests. Die Spezialisten von Rolls-Royce zielen darauf ab, Technologiebereitschaftsgrad 6 (TRL 6) zu erreichen. Dies bedeutet, dass das Triebwerk seine Zuverlässigkeit in einer Umgebung beweisen muss, die realen Flugbedingungen möglichst nahe kommt.

Interessanterweise könnte das UltraFan 80 möglicherweise nicht vollständig zu einem der derzeit existierenden Flugzeuge passen. Laut den Entwicklern ist das Potenzial dieses Triebwerks so hoch, dass für seine volle Ausschöpfung eine völlig neue Generation von Flugzeugen entworfen werden muss. Mit anderen Worten: Die Technologie ist ihrer Zeit voraus, und die Luftfahrtindustrie muss sich nun an sie anpassen.

Solche Innovationen sind auch für den Luftfahrtmarkt Usbekistans langfristig von Bedeutung. Während die Flotte unseres nationalen Luftfahrtunternehmens erneuert wird, wird das Aufkommen von Triebwerken mit bis zu 25 Prozent höherer Kraftstoffeffizienz in Zukunft die Flugkosten senken und die Umweltbelastung verringern.

Vorerst wurde nicht bekannt gegeben, an welchem Flugzeug das UltraFan 80 getestet wird. Die Führung von Rolls-Royce zweifelt jedoch nicht daran, dass dieses Projekt der großartigste und ambitionierteste Plan in der Luftfahrtgeschichte ist. Die Tests im Jahr 2026 werden der entscheidende Punkt sein, der das Schicksal dieses Ingenieurwunders bestimmt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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