Curtis Jones könnte Liverpool verlassen und zu Inter wechseln

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Curtis Jones könnte Liverpool verlassen und zu Inter wechseln

Der italienische Meister Inter steht kurz vor dem Abschluss der Verpflichtung von Liverpools Mittelfeldspieler Curtis Jones. Laut BBC Sport bereitet der Mailänder Spitzenklub eine Ablöse von rund 30 Millionen Pfund für den englischen Fußballer vor, und in den Verhandlungen wurden erhebliche Fortschritte erzielt. Dies berichtet Goal.com .

Der Serie-A-Klub hatte den 25-Jährigen als Hauptziel auserkoren, um den Kader zu verjüngen und die Optionen im zentralen Mittelfeld zu erweitern. Die Parteien stimmen derzeit noch die letzten Details des Transfers ab, und in Italien wächst das Vertrauen, dass der Deal in den kommenden Tagen offiziell bekannt gegeben wird.

Der Stand der Transferverhandlungen

Inter hatte bereits zu Beginn des Sommers versucht, den Mittelfeldspieler zu verpflichten. Im Juni lehnte Liverpool das mündliche Angebot des italienischen Klubs über 21,7 Millionen Pfund ab, während die Reds ihren Eigengewächs auf 35 Millionen Pfund taxierten. Auch die Tatsache, dass der aktuelle Vertrag des Spielers nur noch ein Jahr lief, beeinflusste die Verhandlungen.

Dennoch verringerte sich die Differenz zwischen den Preisvorstellungen der Klubs in den Gesprächen der vergangenen Wochen deutlich. Liverpools Führung hatte eine Ablöse gefordert, die der Erfahrung und dem Status des Spielers als Eigengewächs angemessen ist, und letztlich näherten sich die Parteien einer Einigung über 30 Millionen Pfund.

Curtis Jones’ Weg bei Liverpool

Für Curtis Jones würde der Transfer das Ende einer langen und denkwürdigen Zeit beim Klub aus Merseyside bedeuten. Er kam im Alter von nur neun Jahren in Liverpools Akademie und durchlief die Jugendmannschaften, bevor er zu einem wichtigen Spieler der ersten Mannschaft wurde. Seit seinem Debüt unter Jürgen Klopp im Jahr 2019 absolvierte er 228 Spiele für den Klub.

In der vergangenen Saison kam der Mittelfeldspieler zwar in allen Wettbewerben auf 49 Einsätze, stand jedoch nur in 18 Premier-League-Spielen in der Startelf. Die Konkurrenz unter Arne Slot und die ins Stocken geratenen Gespräche über eine Vertragsverlängerung haben Jones’ Wunsch verstärkt, seine Karriere in Italien fortzusetzen.

Curtis JonesInterLiverpoolTransferSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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