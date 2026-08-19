Xiaomi bringt einen smarten Trinkbrunnen für Katzen mit 90 Tagen Laufzeit auf den Markt

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Xiaomi bringt einen smarten Trinkbrunnen für Katzen mit 90 Tagen Laufzeit auf den Markt

Xiaomi hat sein Sortiment an Gadgets für Haustiere um ein neues automatisiertes Gerät erweitert: den Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition. Der Trinkbrunnen verfügt über ein UV-Desinfektionssystem, eine vierstufige Filterung und einen Akku, der bis zu 90 Tage lang autonom betrieben werden kann. Das berichtet Ixbt.com.

Das Gerät trägt wesentlich zur Gesundheit von Haustieren bei und erleichtert ihren Besitzern die Pflege. Der Verkaufsstart in China ist für Ende August geplant. Der Preis soll etwa 30 US-Dollar (199 Yuan) betragen.

Technische Möglichkeiten und Filtersystem

Der Trinkbrunnen verfügt über einen 3-Liter-Wassertank. Nach Schätzungen von Xiaomi reicht diese Wassermenge für eine Katze etwa 10–15 Tage. Ein praktisches transparentes Fenster am Gehäuse zeigt den verbleibenden Wasserstand. Die schräg geformte Schale hilft dem Tier, beim Trinken eine angenehmere Kopfhaltung einzunehmen.

Der wichtigste Unterschied der Sterilization Edition ist das in der Pumpe integrierte UV-C-Ultraviolett-Reinigungssystem. Nach Angaben des Unternehmens kann es bis zu 99 Prozent der Bakterien im Wasser beseitigen. Das Wasser durchläuft einen vierstufigen Reinigungsprozess mit einem mikroporösen Polypropylenfilter, Aktivkohle, Ionenaustauscherharz und einer antibakteriellen Schicht.

Smarte Steuerung und Sicherheit

Die Filter halten Fell, verschiedene Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen zurück. Sinkt der Wasserstand zu stark ab, schaltet sich die Pumpe aus Sicherheitsgründen automatisch ab. Für den Betrieb ohne permanente Verbindung zum Stromnetz ist ein 4000 mAh großer Akku integriert, der eine maximale Laufzeit von 90 Tagen ermöglicht.

Nutzer können zwischen drei Modi für die Wasserzufuhr wählen: sensorgesteuert, periodisch oder kontinuierlich. Der letztgenannte Modus erfordert eine Verbindung des Geräts mit einer Stromquelle. Die Betriebslautstärke beträgt lediglich 30 Dezibel. Das Gehäuse ist nach IPX7 geschützt und kann nach dem Verschließen der Abdeckung des Ladeanschlusses unter fließendem Wasser abgespült werden.

Das Gerät lässt sich mit der Xiaomi Mi Home App verbinden. Dadurch können Wasserstand, Akkuladung und Filterstatus aus der Ferne überwacht werden. Außerdem erinnert die App rechtzeitig an den notwendigen Filterwechsel. Der Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition misst 190 × 230 × 180 Millimeter.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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