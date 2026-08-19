Google stellt im September neue Android-Laptops vor

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Google stellt im September neue Android-Laptops vor

Google plant, am 15. September dieses Jahres eine groß angelegte Präsentation abzuhalten. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht eine neue Generation von Laptops namens Googlebook. Laut ixbt.com wurden diese Geräte zwar im Mai dieses Jahres offiziell angekündigt, ihr Marktstart und ihre technischen Daten wurden jedoch geheim gehalten. Ixbt.com berichtet darüber.

Bei der bevorstehenden Präsentation wird der Suchgigant voraussichtlich ausführliche Informationen sowohl über die Geräte selbst als auch über die Partner liefern, die ihre Herstellung unterstützen. Zudem sollen die Funktionen des speziellen Betriebssystems vorgestellt werden, das die Laptops steuert. Experten sind sehr gespannt auf die Präsentation, da Google in diesem Bereich grundlegend neue Ansätze verfolgt hat.

Die Verbindung von Android und künstlicher Intelligenz

Das wichtigste Merkmal dieser Laptops einer neuen Klasse ist, dass ihre Software auf der Android-Plattform basiert, die tief in das System für künstliche Intelligenz Gemini Intelligence integriert ist. Das Unternehmen hat nicht nur die Möglichkeiten seines mobilen Betriebssystems an Computer angepasst, sondern auch die Logik der Cursorsteuerung von Grund auf neu entwickelt.

Den verbreiteten offiziellen Einladungen zufolge werden die zur Veranstaltung eingeladenen Medienvertreter die neuen Geräte nicht nur fotografieren und filmen, sondern auch persönlich testen können. Dies deutet darauf hin, dass die vorgestellten Produkte serienreif sind.

Beteiligung von Acer, Asus und weiteren Branchengrößen

Am Googlebook-Projekt beteiligen sich führende Computerhersteller aus aller Welt. Zu den Unternehmen, die voraussichtlich ihre Geräte bei der Präsentation zeigen werden, gehören insbesondere:

  • Acer
  • Asus
  • Dell
  • HP
  • Lenovo
Diese Marken werden voraussichtlich Modelle mit eigenständigem Design und besonderen Funktionen präsentieren.

Experten zufolge werden diese Laptops der neuen Kategorie Chromebook-Geräte nicht ersetzen und keine direkten Konkurrenten für sie sein. Vielmehr richten sich die Googlebook-Modelle an ein höheres Preissegment und an eine andere Nutzergruppe. Die Veranstaltung am 15. September soll voraussichtlich alle offenen Fragen beantworten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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