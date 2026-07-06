China will die Raumfahrt revolutionieren: Long March 10B Rakete soll mit einem riesigen Netz gefangen werden

China geht einen neuen, höchst ungewöhnlichen Schritt in der Weltraumforschung und bei Technologien zur Wiederverwendung von Raketen. Experten des Landes bereiten den Erstflug der wiederverwendbaren Trägerrakete Long March 10B vor. Das Hauptmerkmal dieser Mission ist die Technologie, die erste Stufe der Rakete auf See mithilfe eines riesigen Netzes einzufangen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Chinesischen Medienberichten zufolge wird das Startfenster für den Zeitraum vom 10. bis 13. Juli vom kommerziellen Weltraumbahnhof Wenchang aus erwartet. Dieser Test ist ein Novum für die globale Raumfahrt und unterscheidet sich grundlegend von der vertikalen Landemethode, die von SpaceX verwendet wird. Sollte das Experiment erfolgreich sein, wird China über eine der einfachsten und kostengünstigsten Methoden zur Bergung von Raketen verfügen.

Das riesige Netz auf See und das Schiff Navigator

Ein spezielles Schiff namens Navigator wird eingesetzt, um die zurückkehrende Raketenstufe einzufangen. Es handelt sich um eine riesige Seeplattform mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen, die mit einem dynamischen Positionierungssystem ausgestattet ist. Spezielle Mechanismen und ein großflächiges Netz an Bord des Schiffes sind darauf ausgelegt, den herabfallenden Teil der Rakete noch in der Luft abzufangen.

Ingenieure sind der Ansicht, dass diese Methode die Notwendigkeit komplexer Landestützen (Beine) überflüssig macht, die das Gewicht des Raketenkörpers zusätzlich erhöhen. Der Prozess endet, sobald ein spezieller Haken am Raketenkörper im Netz des Schiffes landet. Dies erhöht nicht nur die Nutzlastkapazität der Rakete, sondern lockert auch die hohen Präzisionsanforderungen an den Landeprozess etwas auf.

Technische Fähigkeiten der Long March 10B

Die Rakete Long March 10B ist ein zweistufiges Gerät, das von der China Academy of Launch Vehicle Technology entwickelt wurde. Sie dient hauptsächlich kommerziellen Zwecken – dem Transport von Satelliten in die niedrige Erdumlaufbahn und für Missionen in den tiefen Weltraum. Zudem fungiert dieses Modell als wichtige Testplattform für Chinas zukünftiges Mondprogramm.

Die Rakete verwendet moderne YF-100K Triebwerke;

Die zweite Stufe arbeitet mit einem Flüssigsauerstoff- und Methan-Treibstoffpaar;

Das System ist vollständig für die mehrfache Verwendung angepasst;

Die Technologie des Einfangens auf See verlängert die Lebensdauer der Rakete.

Der Erfolg dieser Tests wird nicht nur Chinas Position im Weltraum stärken, sondern könnte auch einen neuen Standard für die Raketenrückgewinnung in der globalen Raumfahrtindustrie setzen. Während sich führende Unternehmen weltweit auf die Landung von Raketen auf Plattformen konzentrieren, wird erwartet, dass Pekings Strategie des "Auffangens in der Luft" wirtschaftlich deutlich effizienter ist.

Experten betonen, dass der Flug der Long March 10B ein entscheidender Teil von Chinas langfristigen Plänen ist, nicht nur in der kommerziellen Raumfahrt, sondern auch für die bemannte Mondlandung. Dieser historische Prozess Mitte Juli wird im Mittelpunkt des Interesses von Weltraumbegeisterten und Experten weltweit stehen.