Finanzielle Reputation von Kindermädchen und Haushaltshilfen wird jetzt über ein spezielles System geprüft

·20·Technologie
Finanzielle Reputation von Kindermädchen und Haushaltshilfen wird jetzt über ein spezielles System geprüft

Der Auswahlprozess für Haushaltshilfen, Kindermädchen und Nachhilfelehrer ermöglicht es nun, nicht nur die Berufserfahrung, sondern auch die finanzielle Zuverlässigkeit zu bewerten. Der auf die Vermittlung von Hauspersonal spezialisierte Dienst „Pomogatel“ hat eine neue Funktion zur Überprüfung der finanziellen Reputation von Kandidaten eingeführt. Diese Neuerung hilft Arbeitgebern, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, wenn sie eine fremde Person in ihren Haushalt aufnehmen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das neue System ist in den Dienst „Karma“ integriert, der von der Kreditauskunftei „Scoring Bureau“ entwickelt wurde. Laut ixbt.com können Nutzer über diese Funktion Informationen über die Kredithistorie, Schulden und andere finanzielle Verpflichtungen eines Kandidaten erhalten. Dies ist besonders wichtig für Familien, die Personal für die Betreuung von Kindern oder älteren Menschen suchen.

Wie wird die Überprüfung durchgeführt?

Der Prozess zur Einholung von Informationen über die finanzielle Zuverlässigkeit basiert auf Transparenz. Nachdem der Arbeitgeber eine Anfrage gesendet hat, liegt die endgültige Entscheidung beim Kandidaten. Das heißt, der Mitarbeiter muss der Offenlegung seiner persönlichen Daten zustimmen. Der Bestätigungsprozess erfolgt über das Portal für staatliche Dienstleistungen, was die Genauigkeit und Rechtmäßigkeit der Informationen garantiert.

Das System analysiert die finanzielle Situation des Kandidaten anhand folgender Kriterien:

  • Kreditdisziplin und Vorhandensein aktueller Schulden;
  • Gerichtliche Vollstreckungsbescheide und unbezahlte Bußgelder;
  • Historie der Zahlungen für Versorgungsleistungen;
  • Verpfändetes Eigentum und Anzeichen von Insolvenz.
Basierend auf den Analyseergebnissen weist das System dem Kandidaten einen Index auf einer Skala von 1 bis 10 zu. Ein hoher Wert bedeutet, dass der Kandidat verantwortungsbewusst mit seinen finanziellen Verpflichtungen umgeht. Ein niedriger Wert warnt den Arbeitgeber vor potenziellen Risiken, da die Wahrscheinlichkeit für unangenehme Vorfälle mit Mitarbeitern in schwierigen finanziellen Verhältnissen höher sein könnte.

Sicherheit und Zeitersparnis

Unternehmensvertreter betonen, dass dieses Tool die Zeit für die Vorauswahl von Kandidaten erheblich verkürzt. Normalerweise erfordert die Auswahl von Hauspersonal viel Zeit für Referenzen und Vorstellungsgespräche. Nun ist es dank eines digitalen Index möglich, innerhalb weniger Minuten festzustellen, ob ein Kandidat „versteckte“ Probleme hat.

Die Einführung dieser Technologie dient dazu, eine „Kultur der Transparenz“ auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren. Angesichts der Tatsache, dass sich der Sektor für häusliche Dienstleistungen auch auf dem Markt in Usbekistan entwickelt, ist es wahrscheinlich, dass lokale Dienste in Zukunft ähnliche Scoring-Systeme einführen werden. Dies ist nicht nur für Haushaltshilfen, sondern auch für Kurier- und andere Dienstleistungsbereiche relevant.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass digitale Technologien zu einem Instrument zur Stärkung des Vertrauens werden – nicht nur im Bankensektor, sondern auch in den sensibelsten Bereichen unseres täglichen Lebens. Die Funktion zur Überprüfung der finanziellen Reputation hilft, Risiken im Zusammenhang mit dem menschlichen Faktor bei der Einstellung von Hauspersonal zu minimieren.

TechnologieSicherheitFinanz-ScoringHauspersonalDigitalisierung
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Samsung-Smartphone-Sparte erwartet erstmals in der Geschichte einen VerlustSamsung-Smartphone-Sparte erwartet erstmals in der Geschichte einen VerlustHeute, 19:29WhatsApp beginnt mit der Reservierung von Benutzernamen: Rufnummern können jetzt verborgen werdenWhatsApp beginnt mit der Reservierung von Benutzernamen: Rufnummern können jetzt verborgen werdenHeute, 19:24Station F wird zu Europas KI-Zentrum: Die neue Phase des F/ai-ProgrammsStation F wird zu Europas KI-Zentrum: Die neue Phase des F/ai-ProgrammsHeute, 18:29Redmi Note 17 Serie erstmals vorgestellt: 9000 mAh Akku und neues DesignRedmi Note 17 Serie erstmals vorgestellt: 9000 mAh Akku und neues DesignHeute, 18:25Evolute stellt neue Modelle i-Sky und i-Space vor: Produktionsdetails bekanntEvolute stellt neue Modelle i-Sky und i-Space vor: Produktionsdetails bekanntHeute, 17:51SpaceX hat in sechs Monaten 260 Starlink-Satelliten aus der Umlaufbahn entferntSpaceX hat in sechs Monaten 260 Starlink-Satelliten aus der Umlaufbahn entferntHeute, 17:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update