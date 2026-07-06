Das zweite Quartal des laufenden Jahres könnte für den südkoreanischen Tech-Giganten Samsung mit unerwarteten Finanzergebnissen enden. Laut einem neuen Bericht der Analysten von Meritz Securities wird erwartet, dass die Samsung MX-Sparte, die für die Smartphone-Produktion verantwortlich ist, das Quartal zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit einem Verlust abschließt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Analytischen Daten zufolge verzeichnete die MX-Sparte im abgelaufenen zweiten Quartal einen operativen Verlust von etwa 1 Billion Won (ca. 740 Millionen Dollar). Dies ist ein beispielloser Vorfall für Samsung seit der Entstehung des Smartphone-Marktes. Normalerweise war das Segment für mobile Geräte einer der Haupttreiber des Gesamtumsatzes des Unternehmens.

Gründe für die Krise und die Lage in anderen Abteilungen

Laut ixbt.com wird erwartet, dass nicht nur die Smartphone-Sparte, sondern auch die Abteilungen für Netzwerkausrüstung und Haushaltsgeräte in diesem Quartal Verluste schreiben. Die globale Wirtschaftslage, steigende Kosten für Komponenten und die Veränderung der Verbrauchernachfrage könnten die Ursachen für diese negativen Zahlen sein.

Obwohl die Marke Samsung auf dem Markt in Usbekistan führende Plätze einnimmt, üben der verschärfte globale Wettbewerb und steigende Marketingkosten Druck auf die Gewinne des Unternehmens aus. Besonders das Gleichgewicht zwischen Flaggschiff-Modellen und Geräten im mittleren Preissegment zu halten, wird immer schwieriger.

Halbleitergeschäft als Retter

Obwohl die Mobilfunksparte Verluste schreibt, wird erwartet, dass die Samsung Corporation insgesamt einen sehr hohen Gewinn erzielt. Dies ist auf den enormen Erfolg des Unternehmens im Bereich der Halbleiterfertigung (Chips) zurückzuführen. Analysten schätzen den operativen Gewinn in diesem Bereich auf etwa 112 Billionen Won.

Dank seines diversifizierten Geschäftsmodells wird Samsung den vorübergehenden Rückschlag auf dem Smartphone-Markt durch Chip-Verkäufe ausgleichen können. Dies beweist einmal mehr, wie stabil das Unternehmen im technologischen Ökosystem aufgestellt ist.

Bisher hat Samsung nicht offiziell auf diese Analysen reagiert. Sobald der endgültige Quartalsbericht des Unternehmens veröffentlicht wird, können genauere Schlussfolgerungen über den tatsächlichen Zustand und die zukünftige Strategie der Mobilfunksparte gezogen werden. Experten hoffen, dass die Verkäufe neuer Foldables in der zweiten Jahreshälfte die Situation verbessern werden.