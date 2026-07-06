Microsoft kündigt weitere Stellenstreichungen an: Rund 5.000 Mitarbeiter verlieren ihren Job

·38·Technologie
Microsoft kündigt weitere Stellenstreichungen an: Rund 5.000 Mitarbeiter verlieren ihren Job

Der Tech-Gigant Microsoft hat im Rahmen der Optimierung seiner globalen Belegschaft den Abbau von rund 4.800 Stellen angekündigt. Dies entspricht etwa 2,1 % der gesamten Belegschaft des Unternehmens. Die Entscheidung, die in einer Zeit getroffen wurde, in der KI rasant voranschreitet und traditionelle Arbeitsplätze bedroht, sorgt für öffentliche Besorgnis. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut einem internen Memo des Unternehmens treffen die Kürzungen vor allem die Xbox-Gaming-Sparte und den Bereich Commercial Sales. Die Microsoft-Führung begründete diesen Schritt mit der Marktlage und den sich stark verändernden Kundenbedürfnissen. In einer Nachricht an die Mitarbeiter betonte die Personalchefin Amy Coleman, dass sich Unternehmen anpassen müssen, da sich die Welt verändert.

Künstliche Intelligenz und Transformation der Arbeitswelt

Die zentrale Frage, die viele beschäftigt, ist der Zusammenhang zwischen diesen Kürzungen und der KI. Obwohl Amy Coleman in ihrer Erklärung betonte, dass KI die Mitarbeiter nicht direkt ersetzt, räumte sie ein, dass die Technologie die Arbeitsweise grundlegend verändert. Ihrer Meinung nach können Teile der täglichen Aufgaben nun automatisiert werden, was von den Mitarbeitern neue Fähigkeiten und ständige Anpassungsfähigkeit erfordert.

Experten sind der Meinung, dass dieser Schritt von Microsoft mit der neuen strategischen Ausrichtung – der Gründung der Frontier Company-Abteilung – einhergeht. Diese neue Struktur ist auf die Implementierung von KI-Lösungen für Unternehmenskunden spezialisiert und wurde mit 2,5 Milliarden Dollar investiert. Dies bestätigt einen allgemeinen Trend in der Technologiebranche: Unternehmen investieren die durch Stellenabbau eingesparten Mittel in die KI-Infrastruktur.

Veränderungen in den Bereichen Xbox und Engineering

Die Kürzungen in der Xbox-Sparte verdeutlichen die schwierige Lage in der Gaming-Industrie. Das Unternehmen teilte mit, dass es sein Geschäft für langfristigen Erfolg restrukturiere. Nicht nur der Vertrieb, sondern auch die Engineering-Teams überprüfen ihre Strukturen und Prioritäten, um sich an Kundenbedürfnisse und zukünftige Innovationen anzupassen.

Solche Entscheidungen großer Konzerne wie Microsoft sind auch für Schwellenländer ein wichtiges Signal. Die globale technologische Transformation erfordert von lokalen IT-Fachkräften zunehmend nicht nur Programmierkenntnisse, sondern auch den effektiven Einsatz von KI-Tools. Die Entlassungen in der Branche zeigen, dass der Wettbewerb in der Technologiewelt weiter zunimmt.

Insgesamt sind die jüngsten Schritte von Microsoft ein entschlossener Weg des Unternehmens, sich von einem traditionellen Softwarehersteller zu einem vollständig KI-basierten Ökosystem zu entwickeln. Obwohl dies zum Verlust von Tausenden von Arbeitsplätzen geführt hat, macht die Unternehmensführung deutlich, dass Unternehmen, die sich nicht anpassen, vom Markt verdrängt werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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