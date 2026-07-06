WhatsApp beginnt mit der Reservierung von Benutzernamen: Rufnummern können jetzt verborgen werden

Der zu Meta gehörende Messenger WhatsApp hat mit der Einführung einer lang erwarteten Funktion für seine über 3 Milliarden Nutzer begonnen: die Reservierung persönlicher Benutzernamen. Die Einführung dieses Systems soll die Sicherheit der Plattform und den Schutz persönlicher Daten auf ein neues Niveau heben. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der Hauptvorteil der neuen Funktion besteht darin, dass Nutzer ihre Telefonnummern nicht mehr preisgeben müssen, wenn sie ihre Kontakte teilen. Dies ist besonders praktisch für Personen, die Wert auf Privatsphäre legen, sowie für Unternehmer, die mit Kunden kommunizieren. Um ein Gespräch zu beginnen, reicht es nun aus, einen eindeutigen Benutzernamen anzugeben.

Wie reserviert und ändert man einen Benutzernamen?

WhatsApp führt diese Funktion derzeit schrittweise ein. Nutzer können ihren Wunschnamen bereits jetzt reservieren, wobei die vollständige Implementierung bis Ende des Jahres geplant ist. Wenn Sie ein Facebook- oder Instagram-Konto besitzen, können Sie Ihren dortigen Benutzernamen auch für WhatsApp reservieren.

Um einen Benutzernamen festzulegen, müssen Sie das Einstellungsmenü aufrufen und den entsprechenden Bereich auswählen. Sollte der gewählte Name später nicht mehr gefallen, besteht die Möglichkeit, ihn über die Bearbeitungsfunktion zu ändern oder vollständig zu löschen. Es ist zu beachten, dass WhatsApp die Namen bekannter Persönlichkeiten und großer Organisationen automatisch reserviert, um sie vor unbefugter Nutzung zu schützen.

Zusätzliche Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen

WhatsApp bietet nicht nur ein Benutzernamensystem, sondern auch eine zusätzliche Schutzebene. Nutzer können den Kreis der Personen einschränken, die ihnen Nachrichten senden können. Insbesondere kann von Fremden, die über den Benutzernamen Kontakt aufnehmen möchten, die Eingabe einer speziellen vierstelligen PIN verlangt werden.

Dieses PIN-System verhindert, dass fremde Personen Ihnen ohne Ihre Erlaubnis Nachrichten senden. Nutzer können diesen Code jederzeit ändern oder einen neuen erstellen. Diese Funktion spielt eine wichtige Rolle beim Schutz vor Spam und unerwünschter Kommunikation.

Das neue System wird in den kommenden Wochen für alle Nutzer verfügbar sein. Derzeit dient der Reservierungsprozess vor allem dazu, Namensdopplungen zu vermeiden und es Nutzern zu ermöglichen, ihre Markenidentität zu wahren. Auch Nutzer in Usbekistan können zu den Ersten gehören, die diese Funktion nutzen, indem sie ihre App regelmäßig aktualisieren.