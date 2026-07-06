Zeit, den Rekord von Roger Milla zu brechen: Wann werden Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zurücktreten?

Die zwei großen Legenden der Fußballwelt, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, überraschen weiterhin alle, indem sie trotz ihres Alters auf höchstem Niveau spielen. Die kamerunische Fußballlegende Roger Milla teilte seine Gedanken zur Langlebigkeit dieser Stars. Er betonte, dass es zwar unmöglich erscheint, bis 50 zu spielen, diese beiden Spieler jedoch in der Lage sind, seinen historischen Weltrekord zu brechen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Zur Information: Roger Milla war 42 Jahre und 39 Tage alt, als er bei der Weltmeisterschaft 1994 gegen Russland ein Tor erzielte. Bis heute ist er der älteste Torschütze in der Geschichte der Turniere. Wenn der 41-jährige Cristiano Ronaldo und der 39-jährige Lionel Messi an den Turnieren 2026 und möglicherweise 2030 teilnehmen, könnten sie Millas Ergebnis aus den Geschichtsbüchern löschen.

Überlegenheit durch Erfahrung und Technik

In einem Interview mit A Bola ging Milla auch auf die Kritik an der körperlichen Verfassung der modernen Stars ein. Obwohl viele sagen, dass sie nicht mehr so viel laufen wie früher, sieht der ehemalige kamerunische Stürmer dies nicht als Mangel. Seiner Meinung nach ist weniger laufen und mehr treffen ein Zeichen wahrer Meisterschaft.

"Ich bewundere, was sie tun. Ich ziehe meinen Hut vor Messi und Ronaldo! Die Leute sagen, sie laufen nicht mehr, aber ein Spieler, der weiterhin Tore schießt, ohne zu laufen, verdient noch mehr Lob. Das Wichtigste ist, dass sie immer noch das Spiel entscheiden können. Das kann nicht jeder Spieler", sagt Roger Milla.

Milla erklärte, dass die Überlegenheit erfahrener Spieler auf dem Platz in ihrer taktischen Intelligenz liegt. Mit zunehmendem Alter mag die Geschwindigkeit nachlassen, aber die Ballbehandlung und das Stellungsspiel werden immer präziser. Ihm zufolge weiß ein älterer Spieler besser als ein junger, wo er stehen und wie er den Ball annehmen muss, um den Gegner auszuspielen.

Zukunftspläne und neue Meilensteine

Derzeit hat Lionel Messi 7 Tore bei Weltmeisterschaften erzielt, und seine Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist so gut wie sicher. Cristiano Ronaldo bleibt dank seiner körperlichen Verfassung die Hauptstütze der portugiesischen Nationalmannschaft. Sollten sie bei der Weltmeisterschaft 2030 auflaufen, könnten sie absolute Rekorde in der Fußballgeschichte aufstellen.

Obwohl es unrealistisch ist, bis 50 auf professionellem Niveau zu spielen, merkte Milla an, dass es zur neuen Norm wird, dass Spieler über 40 auf Elite-Niveau bleiben. Dies ermöglicht es den Fans, ihre Lieblingshelden noch einige Jahre auf der großen Bühne zu sehen.